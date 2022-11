Josh Maja : " À nous de ramener Bordeaux à sa place, en Ligue 1 et même en Europe "

Ce samedi, Bordeaux ira fêter la dernière du Nîmes Olympique aux Costières, avec Josh Maja comme chef artificier. En attendant de retrouver l'équipe face à laquelle il a inscrit le seul triplé de sa carrière, l'international nigérian se confie en longueur.

Nîmes Bordeaux Le 05/11/2022 à 15h Diffusion sur

" Dans Sunderland 'til I die, la manière dont certains personnages ont été dépeints ne correspond pas à la réalité. "

C'est un endroit où il y a un vrai amour du football, avec beaucoup d'enfants qui jouent dans l'espoir d'offrir une meilleure vie à leurs familles. Mais pour eux, le football reste un plaisir avant tout. Réunir des potes et jouer, c'est ce qui importe le plus. Ce n'est pas le coin le plus sympa de Londres, on n'y croise pas de touristes. L'objectif pour tous ces enfants, c'est de sortir de là en travaillant le plus dur possible. C'est pour cela qu'autant de joueurs viennent de là. C'est un endroit dur, dans lequel il se passe peu de bonnes choses, alors se concentrer sur les études ou sur quelque chose qui peut te rendre fier est important, si tu grandis là-bas.J'ai regardé la série quand elle… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com