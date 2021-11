Josh Cavallo (Adelaide United), après son coming out : "Je leur ai dit que j'étais gay et que je souffrais depuis six ans"

Le 27 octobre dernier, Josh Cavallo (21 ans) devenait le premier footballeur professionnel australien en activité mais aussi le plus jeune dans le monde à faire son coming out*. Deux semaines après avoir ouvert un nouveau chapitre de sa vie, le latéral gauche d'Adelaide United s'est confié pendant une demi-heure à son confrère Loïc Puyo, qui vient justement de quitter le championnat d'Australie. Entretien avec un grand bonhomme qui découvre la sensation de se lever chaque matin avec la banane.

"Sur le terrain, je pensais à ce que j'allais pouvoir dire à mes coéquipiers, assembler les mensonges pour que ça ait un sens"

Je me sens vraiment bien, vraiment libéré. Quand j'ai parlé à mes coachs il y a six semaines, j'étais vraiment nerveux, ils m'ont mis en confiance, à l'aise, ils m'ont dit qu'il voulaient me voir heureux sur le terrain et en dehors. Il n'y avait que deux personnes en dehors de ma famille qui étaient au courant, et je me sentais déjà léger, fort, libéré mentalement. Maintenant que tout le monde le sait, c'est décuplé. J'ai joué un match le week-end suivant et je me sentais incroyablement bien. Les coachs m'ont dit que j'étais en train de franchir un nouveau cap. J'ai hâte de démarrer cette nouvelle saison, pour montrer ce que je vaux et continuer de grandir.Ma famille savait depuis quatre ou cinq mois, mais les deux seules autres personnes en à le savoir étaient mes deux coachs. J'étais nerveux au moment de leur dire, mais ils ont été de grands professionnels en me respectant et je les admire pour ça. Ma famille n'est pas à Adélaïde avec moi, mes coachs sont comme des pères pour moi. Ils m'apprennent beaucoup, me font grandir, c'est fantastique, donc c'était les personnes idéales pour se confier. Je me sentais à l'aise.J'avais ce poids dans ma tête. Même quand j'étais sur le terrain, je pensais à