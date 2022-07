Joséphine Baker, Molitor: les plus belles piscines en plein air de la capitale

Découvrez les plus beaux bassins à ciel ouvert de Paris. crédit photo : Getty Images

Envie de faire quelques longueurs au soleil? Paris possède plusieurs bassins entièrement découvrables qui permettent de nager en extérieur, équipés de solariums pour vous détendre après la baignade. Voici les plus belles piscines à ciel ouvert de la capitale.

Piscine Roger Le Gall

Construite en 1967, la piscine Roger Le Gall se découvre de juin à septembre. Elle possède deux bassins: un de 25 mètres et un de 50 mètres. Le plus? Un espace gazonné et une terrasse avec des chaises longues pour profiter du soleil.

34 Boulevard Carnot - 75012 Paris

Tarif: 3,50 euros

Piscine de la Butte-aux-Cailles

Cette piscine de 1924 est sans aucun doute l’une des plus belles de Paris. Sa façade de briques rouges, sa voûte et ses 7 arches de béton lui ont valu d’être classée Monument historique en 1990. Elle est alimentée par un puits cartésien, qui délivre une eau de source chauffée. Le bassin nordique de 25 mètres permet de nager en extérieur tout au long de l’année dans une eau à 28°C. Unique dans la capitale! À noter également le bel espace solarium.

5 place Paul Verlaine - 75013 Paris

Tarif: 3,50 euros

Piscine Joséphine Baker

Probablement la plus connue de Paris! Face au parc de Bercy, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, le bateau-piscine Joséphine Baker donne l’impression aux baigneurs de nager directement dans la Seine. Le toit se découvre aux beaux jours, et le solarium en bois permet de lézarder au soleil. Outre le bassin de 25 mètres et la pataugeoire de 50 mètres carrés, vous pouvez profiter de l’espace remise en forme.

Quai François Mauriac - 75013 Paris

Réservation obligatoire le week-end

Tarif: 4 euros

En période estivale: entrée à 6.50 euros, limité à 2h. Heure supplémentaire: 6,50 euros

Piscine Keller

La piscine Keller dispose d’un bassin olympique de 50x15 mètres, très prisé des sportifs, et d’un second de 15x7 mètres. Le plafond vitré est entièrement découvrable, pour nager sous le ciel bleu, au milieu des tours du quartier Beaugrenelle.

14 rue de l’ingénieur Robert Keller - 75015 Paris

Tarif: 3,50 euros

Piscine Molitor

Cette magnifique piscine possède une histoire incroyable. Inauguré en 1929, ce joyau Art Déco classé aux Monuments historiques était doté d’un grand bassin qui se transformait en patinoire l’hiver! Jugée insalubre, la piscine est fermée et vidée en 1989. Elle devient le temple de l’underground parisien et fait le bonheur des street artists. Entièrement réhabilitée, la piscine Molitor se trouve désormais au cœur du très chic hôtel 5 étoiles McGallery, ouvert en 2014. Pour faire quelques longueurs dans l’eau chauffée à 28°C, il vous faudra réserver l’une des 117 chambres, des 7 suites… ou un soin au spa.

13 rue Nungesser et Coli - 75016 Paris

Day Spa - L’Evasion: 1 soin Clarins d’1h + accès aux bassins, sauna, hammam et salle de sport de 10h à 20h: 280 euros/personne.

Parenthèse Molitor: réservation d’une chambre de 11h à 18h + 50 euros valables sur les points de vente restauration + accès aux installations (bassins, salle de sport, sauna et hammam): à partir de 280 euros/2 personnes (du lundi au jeudi, hors jours fériés).

Piscine d’Auteuil

Direction le bois de Boulogne et le très chic hippodrome d’Auteuil pour une pause bucolique. La piscine d’Auteuil offre deux bassins de 25x15 mètres et 15x6,50 mètres, dont l’un équipé d’un toit partiellement découvrable. Son atout 100% détente? Un solarium en pleine nature.

1 route des Lacs à Passy - 75016 Paris

Tarif: 3,50 euros

Piscine Georges Hermant

La piscine Georges Hermant a fait peau neuve. Elle dispose d’un bassin olympique de 50x20 mètres qui peut être divisé en deux parties de 25 mètres grâce à un mur mobile actionné par un jeu de vérins. Le toit se découvre entièrement l’été. Généralement couverte par un velum (une immense toile arrimée à un mât), elle possède de vastes gradins où l’on peut étaler sa serviette, mais aussi un espace solarium avec de la pelouse.

8-10 rue David d’Angers - 75019 Paris

Tarif: 3,50 euros

Piscine Georges Vallerey

Rendez-vous dans le 20e arrondissement pour nager dans le sillage des champions. Cette piscine (auparavant connue sous le nom de piscine des Tourelles) a été construite pour les Jeux olympiques de 1924. C’est ici que l’Américain Johnny Weissmuller (interprète de Tarzan au cinéma) a remporté la médaille d’or sur le 400 mètres nage libre. L’espace aquatique dispose d’un bassin olympique aux configurations multiples (50m, 2x25 m ou 37,5m + 12,5m) adapté à la natation loisirs comme aux compétitions. Le toit est entièrement rétractable.

148 avenue Gambetta - 75020 Paris

Tarif: 3,50 euros

JO 2024 à Paris: la Seine, futur bassin olympique? C’était une vieille promesse de Jacques Chirac, reprise par Anne Hidalgo: en 2024, les Parisiens pourront se baigner dans la Seine. La maire de la capitale souhaite même y organiser des épreuves des JO, comme le triathlon ou les 10km nage libre. Un projet ambitieux chiffré à 1,8 milliard d’euros . À Paris, la baignade est interdite depuis 1923 en raison de la pollution. Selon un sondage Ifop réalisé en juillet 2021, 70% des Français ont une mauvaise image du fleuve, et seulement 12% seraient prêts à s’y baigner.

