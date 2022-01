José Mourinho n'est pas éternel

Défaite 4 buts à 3 par une Juventus décadente ce dimanche, la Roma a probablement déjà acté l'échec de sa saison en cours. Mais aussi celui du recrutement de José Mourinho sur le banc, alors que le Portugais achève de démonter que sa méthode, visionnaire quinze ans plus tôt, n'est déciment plus dans l'ère du temps.

La win d'hier

José Mourinho n'est pas un homme qui change. Bien sûr, depuis ses annéesà l'Inter, le dos s'est légèrement tassé, la chevelure teintée de fils gris et les cernes se sont creusées. Mais le football de José Mourinho n'a pas foncièrement changé. On l'a successivement vu à Manchester United et Tottenham depuis 2016. On le voit à la Roma cette saison également. Défait 4 à 3 par la Juventus ce dimanche après avoir mené 3-1 à la 70minute , le club de la capitale est enlisé dans une saison qui a déjà tous les airs d'un exercice raté.Voilà lestristes 7d'un championnat pourtant homogène, où l'Inter semble être la seule équipe destinée à dominer aisément le plateau. Ce dimanche, la Roma a joué un football de qualité intermittente face à une Juve abyssale de médiocrité pendant une heure de jeu. Avant de s'effondrer mentalement, en concédant 3 buts en sept minutes. Si laest historiquement chevillée au corps de la Louve, elle s'était presque auto-convaincue que le, lui, pourrait briser le signe indien. Archétype dudans la décennie 2000, génie iconoclaste d'un nouveau football axé sur une maîtrise aiguë de la communication et de la gestion psychologique des joueurs, le Portugais devait enfin faire bouger les lignes à Rome. Rigoriser l'approche tactique et mentale d'une formation souvent placardisée pour ses faiblesses de caractère.Voilà qui aurait sans doute pu ressembler à une bonne idée dix ans plus tôt. Sauf que ces dernières années, Maurizio Sarri à Naples, Gian Piero Gasperini à l'Atalanta ou Simone Inzaghi à la Lazio (puis à l'Inter), ont changé la face de la Serie A. Les rigoristes mentalistes à la Capello ou à la Lippi ne sont plus en haut des charts. Même Massimiliano Allegri - dernier vestige d'un football italien à l'ancienne - s'en est retrouvé ringardisé : sa Juventus déploie cette saison une créativité offensive inquiétante et pointe seulement à la 5place de la Serie A. Doté d'un groupe qualitativement inférieur à celui de son homologue, José Mourinho ne pouvait prévisiblement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com