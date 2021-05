José Mourinho, le nouveau loup de la Roma

Quelques heures après avoir annoncé que Paulo Fonseca quittera ses fonctions d'entraîneur de la Roma à l'issue de la saison, la Louve a annoncé son remplaçant : José Mourinho. Un choix surprenant pour le club de la capitale comme pour le Portugais. De leur côté, les supporters espèrent, eux, que Mourinho sera celui qui mettra fin à 13 années sans titre.

La quête d'un titre

C'est une conférence de presse qui est restée dans les mémoires de tous les Italiens. Au point que des banderoles ont fleuri au Giuseppe Meazza et des tee-shirts ont été vendus avec les mots de José Mourinho et son accent italien approximatif : "". Une phrase prononcée en mars 2009 sept mois après l'arrivée de l'entraîneur portugais sur le banc de l'Inter. Et la prédiction dus'est révélée bonne puisque quelques semaines après, lessont sacrés champions de Serie A tandis que la Coupe d'Italie est remportée par la Lazio. La Supercoupe d'Italie, elle, avait été gagnée quelques semaines plus tôt par l'Inter face... à la Roma. Alors, quand 12 ans après cette conférence de presse, lesannoncent l'arrivée de José Mourinho sur leur banc pour la saison prochaine, les mots mal orthographiés du Portugais - devenus un mème dans tout l'Italie - ressurgissent sur les réseaux sociaux.Ce mème, les supporters de la Roma commencent à le connaître par cœur, eux qui n'ont plus vu leur club soulever un trophée depuis la Coupe d'Italie remportée en 2008. Soit depuis 12 ans, 11 mois et 10 jours. Et comme chaque saison, les supporters ont cru que cette année était la bonne. Et comme chaque saison, leurs espoirs