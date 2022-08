José Luis Chilavert à Strasbourg : problème de poids, déception de taille

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 42e épisode, honneur à José Luis Chilavert et à son atterrissage surprenant du côté de Strasbourg, en 2000. Recruté contre la coquette somme de 50 millions de francs par un club en difficulté au classement, l'emblématique gardien-buteur suscite autant l'engouement de supporters que le scepticisme de ses coéquipiers, qui remarquent bien vite ses kilos superflus. S'il n'est pas assez décisif pour éviter au Racing la descente en D2, le Paraguayen sauve toutefois son bilan en décrochant la Coupe de France.

"Quand on faisait des petits jeux et que tu avais Chila dans ton équipe, tu savais que tu avais perdu. Parce qu'il ne voulait pas plonger, juste tirer au but." Stéphane Roda

Coup médiatique et défiance du vestiaire

On ne l'avait plus vu dans l'Hexagone depuis le 28 juin 1998. Ce jour-là, sous un soleil de plomb et dans un stade Bollaert archi-comble, José Luis Chilavert a longtemps été un obstacle infranchissable. Le gardien d'1,88 m a incarné à merveille l'esprit de résistance du onze paraguayen, arque-bouté en défense et bien décidé à faire dérailler l'équipe de France dès les huitièmes de finale de son Mondial, mais un tir du droit de Laurent Blanc, à la 113minute, a soulagé tout un pays et ruiné les espoirs d'unehéroïque. Son capitaine, lui, reste quelque part dans les mémoires du grand public, happé par son charisme magnétique, bluffé par ses innombrables arrêts et fasciné par sa capacité à inscrire des buts, talent ô combien rare chez les derniers remparts. Alors, forcément, quand le RC Strasbourg annonce en novembre 2000 l'arrivée de Chila dans ses rangs, la surprise est de mise. Surtout que le club alsacien se morfond alors à l'avant-dernière place du classement de la D1 et que son propriétaire, le groupe américain IMG Mc Cormack, vient de claquer une somme estimée à 50 millions de francs pour s'attacher ses services.Le président Patrick Proisy et l'entraîneur Claude Le Roy sont enchantés de ce prestigieux transfert, censé permettre au RCSA de remonter la pente. Dans le vestiaire, l'enthousiasme est beaucoup plus mesuré.rejoue Stéphane Roda, milieu de terrain strasbourgeois à l'époque.