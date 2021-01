José Juan Figueras, l'homme qui a écœuré le Real Madrid

Pensionnaire de troisième division, Alcoyano a réussi l'exploit d'éliminer après prolongation le Real Madrid en seizièmes de finale de la Coupe du Roi (2-1). Un exploit rendu possible par un homme : le gardien José Juan Figueras qui, à 41 ans, a rappelé pourquoi il était une légende des divisions inférieures espagnoles.

Le Roi et sa coupe

Alcoyano (D3) sort le Real Madrid en Coupe du Roi !

José Solbes a beau avoir envoyé son équipe en prolongation, Juanan Casanova a beau avoir inscrit le but de la victoire alors que son équipe évoluait à 10 contre 11 face au Real Madrid, toutes les caméras étaient braquées sur José Juan Figueras au coup de sifflet final. Il faut dire que le portier de 41 ans - il en aura 42 dans 4 jours - est le grand bonhomme de la qualification d'Alcoyano - pensionnaire de troisième division - pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. C'est bien simple, Figueras a écœuré tous les joueurs du Real Madrid un à un, ne s'inclinant que sur un coup de casque d'Éder Militão dévié par un défenseur. Pour le reste, il a été impérial, réalisant pas moins de 10 parades sur l'ensemble du match. Aucun autre portier n'a fait mieux face au Real Madrid cette saison. Colossal.Certes, José Juan Figueras était en état de grâce face aux. Il n'en demeure pas moins que le sosie de Christophe Revault n'en est pas à son coup d'essai dans la compétition. Le 7 janvier dernier, le quarantenaire avait déjà fait très mal à une équipe de première division espagnole. En l'occurrence Huesca, qui s'était heurté à six reprises sur ses mains fermes, avant de prendre la porte à la suite de sa défaite 2-1. Une porte que les hommes de Zinédine Zidane - qui n'a toujours pas remporté la Coupe du Roi, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur - ont aussi été invités à prendre.Alors oui, lesavaient débarqué avec une équipe bis au coup d'envoi et un trio (in)offensif Vinicius-Mariano-Vázquez. Mais c'est bien avec Karim Benzema, Eden Hazard et Marco Asensio que le Real Madrid a terminé la rencontre. Et c'est d'ailleurs ce moment-là que Figueras a choisi pour endosser définitivement le costume de héros de la soirée en réalisant notamment trois grosses parades en prolongation. Héroïque, le deuxième joueur le plus