José Gayà : "Soler va devenir un joueur important du PSG"

Produit de la Paterna, José Luis Gayà a récemment prolongé son bail au FC Valence jusqu'en 2027 plutôt que de rejoindre une grosse écurie. Entretien avec un capitaine aux idées claires, qui ne s'interdit pas de penser que le meilleur est à venir pour son ancien coéquipier Carlos Soler au PSG.

FC Barcelone Le 29/10/2022 à 21h Diffusion sur

Depuis mes onze ans, je porte les couleurs du FC Valence, mais j'ai passé toute mon enfance dans la région, donc mon rapport au club est bien plus long que cela. C'est difficile de tout expliquer, mais c'est quelque chose que l'on sent en soi. Quand tu supportes un club et que la vie te donne l'opportunité de le représenter en étant footballeur puis capitaine, que ce soit dans les catégories inférieures comme chez les professionnels, dans les moments de galère comme dans ceux d'une joie immense, c'est une expérience que chaque sportif de haut niveau doit vivre. Valence m'a toujours aidé depuis mes premières années au club, et je suis toujours heureux ici. Le jour où cela ne me conviendra plus, je serai le premier à le dire. Mais aujourd'hui, je suis épanoui en tant que cadre de l'équipe, je sens que j'ai de l'importance et je compte me servir de cette responsabilité pour placer le club au rang qu'il mérite. Valence doit lutter pour gagner des titres. J'ai eu l'opportunité de jouer deux finaleset j'en ai remporté une. Ce club m'a tout donné, j'espère continuer à le lui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com