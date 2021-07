Jorginho, destination Ballon d'or !

Champion d'Europe avec Chelsea et l'Italie, Jorginho se positionne comme un candidat très sérieux pour remporter le Ballon d'or. Malgré le premier succès continental de Lionel Messi avec l'Argentine cet été, le milieu transalpin mériterait d'être le premier Italien à rafler la récompense individuelle suprême depuis Fabio Cannavaro.

Jorginho, une lumière dans l'ombre

Alors qu'il s'avance tranquillement vers le petit point blanc dans la surface de réparation, Jorginho a l'occasion de donner la victoire à son équipe face à l'Angleterre en finale de l'Euro, comme contre l'Espagne cinq jours plus tôt. Si son fameux saut de cabri avait fonctionné à merveille face à Unai Simón, la technique ne prend pas contre Jordan Pickford, qui détourne de manière bluffante la tentative du numéro 8. Un échec finalement sans conséquence, puisque Gigio Donnarumma s'était chargé du reste. L'essentiel est assuré, même si voir la pierre angulaire de l'entrejeu italien offrir un deuxième Euro à laaurait été un sacré symbole.Souvent sous-estimé depuis son arrivée à Chelsea en 2018, Jorginho a pris une nouvelle dimension cette saison chez les, mais aussi en sélection. Le résultat ? Un doublé Ligue des champions-Euro 2020, qui le place parmi les favoris pour rafler le Ballon d'or, alors que N'Golo Kanté et Kevin De Bruyne étaient plus facilement cités avant de prendre la porte prématurément. Si l'idée de voir "petit Jorgi" succéder à Lionel Messi, dernier lauréat en 2019, semblait inimaginable un an plus tôt, elle ne paraît plus aussi saugrenue aujourd'hui. Les résultats comptent, c'est vrai, mais l'importance du milieu à Chelsea et avec l'Italie, deux équipes plus collectives que portées par des individualités, en fait peut-être le symbole parfait de cette drôle d'année 2021.Les amoureux des lignes de statistiques verront peut-être que Jorginho pèse cette saison 9 buts et 5 passes décisives en 56 apparitions - ce qui est très honorable pour un joueur à ce poste -, les autres verront l'immense boulot abattu dans l'ombre par le natif d'Imbituba. Joueur de champ le plus utilisé par Roberto Mancini lors de cet Euro (705 minutes), "Jorgi" n'a même pas été mis au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com