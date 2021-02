Jorge Sampaoli, la cicatrice argentine

Trois ans ont passé, mais en Argentine, personne n'a oublié la piteuse prestation collective de la sélection dirigée par Jorge Sampaoli à la Coupe du monde en Russie. Encore aujourd'hui, celui qui est en pole position pour s'installer sur le banc de l'Olympique de Marseille n'a pas ou peu d'alliés dans son pays natal. Merci Benjamin Pavard.

" La fédération lui a tout donné. Et ça a été un désastre "

Cette phrase, Jorge Sampaoli l'a dans la peau. Littéralement. Elle est inscrite sur son bras gauche, au milieu de ses nombreux tatouages faisant référence aux titres des groupes de rock argentin dont il est fan. Celle-ci est extraite d'une chanson interprétée par Callejeros, une de ses bandes préférées., assure un proche. Ne pas écouter et avancer. Comme quand il était gamin à Casilda, une commune tranquille de 40 000 habitants située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Rosario. Personne ne voulait croire aux rêves de ce petit gars surnommé- le gaucher - passionné de football, éphémère employé de banque, allergique aux études et surtout trop agité pour un endroit où la sieste se respecte. Il voulait atteindre le monde professionnel en partant des profondeurs des ligues amateurs de l'intérieur du pays. Il n'y parviendra pas comme joueur, mais comme entraîneur, inspiré par les idées de Marcelo Bielsa qu'il allait espionner à Newell's Old Boys.Ne pas écouter et avancer. Comme aujourd'hui depuis le Brésil où après un passage à Santos, Sampaoli, 60 ans, tente de maintenir le cap comme entraîneur du Clube Atlético Mineiro. Malgré des oreilles qui sifflent. C'est que, dans son pays natal, même trois ans après la débâcle russe, à chaque fois que son nom réapparaît, les critiques fusent contre celui qui en octobre dernier était encore décrit dans une célèbre émission de football en Argentine commeLa rancœur est à la hauteur de l'attente qu'avait engendrée celui qui, quatre ans plus tôt, était pourtant. C'est Claudio Tapia, fraîchement élu à la tête de l'AFA (la fédération argentine de football) qui l'avait présenté ainsi au moment de lui donner les commandes d'une sélection mal embarquée à quatre journées de la fin des éliminatoires au Mondial. Son arrivée, négociée avec Séville moyennant 1,5 million Lire la suite de l'article sur SoFoot.com