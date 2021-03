Jorge Sampaoli : "J'espionnais Marcelo Bielsa"

Disciple de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, vainqueur de la première Copa América de l'histoire du Chili en 2015, n'a rien à envier à son modèle, que ce soit dans sa façon de vivre ou de penser le football.

Article paru dans le magazine SO FOOT #139 en septembre 2016.

"Je suis hyperactif. Je ne peux pas penser en étant assis, j'ai des fourmis dans les jambes"Jorge Sampaoli

J'entraînais Alumni de Casilda, en division régionale. J'ai été expulsé du terrain parce que je sortais de la zone qui m'était assignée devant le banc. Il n'y avait pas de tribunes, du coup j'ai grimpé à un arbre d'où je donnais des consignes aux joueurs. L'arbitre ne pouvait rien dire car ce n'était pas une zone réglementéeLa photo a fait le tour des journaux de la région de Rosario, elle a lancé ma carrière!Ça en dit pas mal sur la folie et la passion que j'ai pour mes équipes. Je suis constamment en train de faire des ajustements, de donner des consignes. Je me comporte plus comme un entraîneur de basket que de football. Je prends pleinement part au jeu, peut-être trop, mais je n'attends pas la mi-temps ou un temps mort pour donner des consignes.Je suis hyperactif. Sur la touche, je suis incapable de rester en place et j'ai besoin de marcher, de faire des allers-retours pour réfléchir. Ça fait venir les idées plus facilement. Je ne peux pas penser en étant assis, j'ai des fourmis dans les jambes.Je souffre le football en ce moment, à cause de l'hystérie engendrée par le court terme, l'instabilité constante engendrée par les médias, la pression et l'impossibilité de construire des projets à long terme. Il faut être fou pour profiter avec toute cette pression. Avant, on donnait du temps pour construire un projet, ça n'est plus le cas. Regardez Arsène Wenger: qui aurait pu imaginer avec tout ce qu'il a construit pour Arsenal que les supporters allaient faire des banderoles pour exiger son départ? La folie engendrée par la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com