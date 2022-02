Jorge Sampaoli à l'OM, entre défis et défiance

Malgré une solide place de dauphin en championnat, les récents revers de l'OM à Lyon et à Nice ont réveillé les critiques contre Jorge Sampaoli, qui aura bientôt bouclé sa première année dans le costume d'entraîneur du club phocéen. La double confrontation contre Qarabağ en Ligue Europa Conférence est une occasion pour l'Argentin de chasser les doutes autour de ses expérimentations tactiques et de son management.

Marseille Qarabağ Agdam le 17/02/2022 à 21:00 Ligue Europa Conférence Diffusion sur

"Mon intention est toujours de consolider mon idée de jeu, mais les résultats rendent notre profession…

Un an après l'arrivée de Jorge Sampaoli sur les bords de la Canebière et sur le banc d'un club qui l'avait choisi comme symbole de sa révolution institutionnelle et sportive, l'OM ne peut pas dire qu'il a été trompé sur la marchandise. Le technicien argentin n'est pas la version 2.0 de Marcelo Bielsa, dont il est toujours présenté comme le disciple, mais il a déjà imposé son style sur le terrain et posé son empreinte sur le club phocéen. Les résultats ? Après avoir sauvé les meubles avec une 5place en championnat la saison dernière, l'OM de Sampaoli est pour l'instant solide dauphin du Paris Saint-Germain, avec un matelas de cinq points sur Strasbourg, 4, et même une dizaine d'unités d'avance sur l'OL, Monaco et Lille, ses concurrents naturels au podium. Reste que la défaite inattendue à Lyon (2-1) couplée à la gifle reçue la semaine dernière à Nice en Coupe de France (4-1) , un trophée que l'OM n'a plus soulevé depuis 1989, a réveillé les sceptiques et les critiques à l'encontre de l'entraîneur marseillais.