Jordan Veretout : "La Serie A est sur la bonne voie pour revenir sur le devant de la scène européenne"

Titulaire indiscutable au sein de la Roma de Paulo Fonseca depuis deux saisons, Jordan Veretout participe grandement au début de saison réussi du club de la capitale. À 27 ans, le Français a déjà inscrit sept buts en Serie A et est devenu l'un des milieux de terrain les plus respectés d'Italie. Rencontre avec un homme heureux et discret, qui rêve de l'équipe de France pour couronner le tout à quelques mois de l'Euro.



"Ma famille adore aussi la vie que l'on mène à Rome, du coup ça m'aide. On a nos petits restaurants, nos petits magasins, nos petites habitudes dans la ville."

Un peu. On a cette mauvaise habitude de reculer lorsqu'on mène au score et du coup, on prend des buts. Là, on est revenu face à l'Inter, mais on a vu face à Naples et l'Atalanta qu'on a baissé les bras trop facilement et on doit corriger ça le plus rapidement possible. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une consigne du coach de reculer.Quand on joue notre jeu et qu'on presse haut, on peut battre n'importe quelle équipe. Après la pause face à l'Inter, on revient moins bien sur le terrain, on a du mal à ressortir le ballon? donc on use beaucoup d'énergie pour le récupérer. Courir derrière le score, c'est forcément laisser des espaces derrière. L'Atalanta (4-1) et Naples (4-0) nous ont fusillés par exemple. On n'a pas le droit de faire ces erreurs à ce niveau, car si on veut se qualifier pour la C1, il faut battre ces équipes.On peut toujours faire de meilleures choses. Par rapport à l'année dernière, on joue beaucoup mieux, on est plus conquérants et plus réguliers. On marque beaucoup, donc il faut continuer. Je le répète encore, mais pour le moment, ce qui nous gène, c'est ce quart d'heure où l'on recule beaucoup, il faut gommer cela.Je me sens très bien ici. C'est un très grand club italien, la Roma, et c'était mon objectif de venir dans un club de ce calibre. Je progresse de jour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com