Jordan Veretout l'or du monde

Alors qu'il entame sa cinquième saison de patron en Serie A, Jordan Veretout va (enfin) découvrir les Bleus, à 28 ans. Un test logique de la part de Didier Deschamps, qui pouvait difficilement ne pas offrir une chance à l'ancien Nantais.

Romulus, Rémus et Jordan

À une liste près, c'était bon.Ces voeux de Jordan Veretout datent de janvier dernier et ont été en partie exaucés ce jeudi 26 août par Didier Deschamps, qui a décidé que sélectionner l'un des milieux de terrain les plus réguliers de Serie A depuis quatre saisons pouvait finalement être une bonne idée.Et c'est quatre jours après un symbolique doublé au Stadio Olimpico offrant à la Roma un succès contre la Fiorentina (3-1) en ouverture de la saison, que ce pur talent de Loire-Atlantique (né à Ancenis, façonné à Belligné, lancé à Nantes) va donc avoir droit de mettre les pieds à Clairefontaine en qualité d'international A, après avoir fait les beaux jours des équipes de France de jeunes. Une juste récompense, pour un garçon emballant qui, malgré quelques erreurs de parcours en début de carrière qui lui ont fait perdre de la vitesse entre Aston Villa et Saint-Étienne (2015-2017), a trouvé de l'autre côté des Alpes un terrain de jeu où faire parler ses qualités de percussion, prise de risque balle au pied, projection, mais aussi devenir une machine à gratter les ballons et affiner un sens du but désormais remarquable (10 pions en 29 matchs de championnat la saison passée), lui qui avait quitté Nantes sur un gros bilan de sept buts et sept