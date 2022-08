Jordan Veretout, envers et contre tous

Bonne nouvelle pour l'OM : le successeur de Boubacar Kamara est enfin arrivé. À 29 ans, Jordan Veretout revient en Ligue 1 à un an de la fin de son contrat à la Roma. L'occasion pour l'international français de revenir dans les radars de Didier Deschamps et de se relancer en vue du Mondial. Et ce même si son arrivée divise la cité phocéenne.

Un renfort sportif de premier choix

Merci Paris. En expédiant le fantôme de Georginio Wijnaldum en prêt à la Roma, le Paris Saint-Germain a donné un petit coup de pouce au rival marseillais. Indirect, évidemment, mais l'arrivée du Néerlandais dans la ville éternelle a permis à Pablo Longoria d'enfin boucler le cas épineux de la succession de Boubacar Kamara. L'heureux élu ? Jordan Veretout, international français en pleine force de l'âge, expérimenté, et qui connaît bien la Ligue 1. Tout d'une bonne pioche, sur le papier. Sauf que dans les faits, son arrivée à mis le feu à la cité phocéenne, qui se déchire sur son cas.Sur le plan sportif, personne ne peut nier que l'ancien Nantais est un renfort de poids pour Igor Tudor et ses ouailles. L'OM a perdu son taulier Boubacar Kamara au milieu et le remplace par l'un de ses concurrents directs en équipe de France. Formé et lancé à Nantes, sans oublier sa pige stéphanoise, le natif d'Ancenis a aussi pour lui de bien connaître la Ligue 1, avec près de 200 matchs à son compteur. Ajoutez à cela une solide parenthèse italienne de cinq ans entre la Fiorentina et la Roma, où il est à chaque fois devenu un cadre, et vous obtenez la carte qui manquait à Igor Tudor. Tout cela pour quelques onze millions d'euros, et trois ans de contrat, avec un joueur déterminé à composter son billet pour le Qatar en novembre prochain. Une sacrée belle pioche.Comment expliquer qu'un tel renfort ne soit donc pas accueilli à bras ouvert à Marseille ? Tout est parti d'un thread twitter anonyme, qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans la sphère marseillaise, au point de voir le #VeretoutNotWelcome en tendance numéro une en France sur Twitter jeudi 4 août. Le thread en question renvoie à des faits clairs, jugés 2017. A l'époque, le beau-père de Jordan Veretout est accusé d'atteintes sexuelles et d'agressions sexuelles sur une de ses filles, mineures au moment des faits. A noter qu'une première accusation avait été portée en 2013, sans être suivie d'une plainte. Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire traite l'affaire. L'homme est reconnu coupable et condamné à deux ans de prison Lire la suite de l'article sur SoFoot.com