Jordan Pefok : "Je n'aime pas les gens qui font la gueule"

Performant avec les Young Boys, Jordan Pefok, actuellement deuxième meilleur buteur du championnat suisse, a su se relancer après un passage manqué au Stade rennais. L'avant-centre n'a jamais abandonné l'idée, d'un jour, goûter au plus haut niveau. À 25 ans, celui qui a inscrit ses premiers pions en Ligue des champions et découvert la sélection américaine nous retrace son parcours. Dans la joie et rien d'autre que la joie.

"J'avais des propositions d'Angleterre et d'Allemagne qui m'auraient permis de gonfler mon compte bancaire, mais je savais que je ne m'y serais pas plu."

C'est la première fois que je vois mon nom s'inscrire autant sur le tableau d'affichage. C'est une sensation particulière, mais très agréable. Je clôture 2021 comme je l'avais commencée, en marquant des buts. Je me permets un instant d'égoïsme : je suis meilleur buteur de mon club, je suis devenu international, j'ai découvert la Ligue des champions et j'ai remporté un premier trophée avec mon pays. Comment ne pas être heureux ?Oui, totalement. En revanche, la seule chose à laquelle j'ai vraiment dû m'habituer, c'est l'endurance. Ça m'avait d'ailleurs porté préjudice durant mes premiers mois. Je ne savais pas que ça courait autant en Suisse. Je m'attendais à un style assez proche de la Bundesliga, avec beaucoup d'espaces et un jeu ouvert, mais c'est beaucoup plus intense. Moi, je ne connaissais que la Ligue 1 et on sait que ses défenseurs sont parmi les plus difficiles à manœuvrer donc retrouver ça en Suisse, c'était un peu spécial.C'est vrai que je peux avoir l'air nonchalant, que je flâne un peu quand je marche donc ils ont pensé que ça allait être dur de me faire travailler. Mais une fois sur le terrain, les dirigeants ont compris que je n'étais pas là pour me moquer d'eux. J'ai toujours fait en sorte que mon attitude dans la vie soit à l'exacte opposée de mon rendement sur le terrain. Après, ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir en match. David Wagnera d'ailleurs tout compris. Il ne me donne pas 50 consignes, juste quelques mots et il me lance sur la pelouse. C'est très fluide avec lui.