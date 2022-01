Jordan Ferri : "Ce n'est pas parce que je ne marque pas que je dors mal"

Si Montpellier regarde vers le haut du classement, c'est évidemment grâce à l'apport offensif de Téji Savanier ou Stephy Mavididi. Mais le crédit des belles performances héraultaises est à partager avec d'autres hommes, parmi eux Jordan Ferri. Plus discret, le patron de l'entrejeu héraultais vient de franchir la barre des 250 matchs dans l'élite et de prolonger son contrat avec le MHSC. L'ancien international espoir est surtout le premier joueur montpelliérain au nombre de passes et de tacles réussis, et le deuxième au nombre de duels remportés. Entretien avec le lieutenant de Téji Savanier, qui se verrait bien renouer avec l'Europe dans quelques mois.

On se sent toujours mieux quand l'équipe tourne bien, forcément. Il y a eu pas mal de changements au club, que ce soit dans l'effectif ou dans le staff. Il fallait que tout le monde trouve sa place, ça a pris un peu de temps. C'est pour ça qu'on sentait un certain flottement dans notre jeu en début de saison. Il a fallu apprendre un nouveau style de jeu, comprendre ce que le nouveau coach attendait de nous individuellement et collectivement. Ça a pris un peu de temps, mais on a fait une grosse fin de première partie de saison. On espère recommencer tout aussi bienBien sûr. J'ai pas mal de responsabilités, j'essaie de les assumer du mieux possible. Et surtout de rendre cette confiance que le club, le staff et mes coéquipiers placent en moi, en réalisant les meilleures prestations possibles. J'ai la chance de pouvoir enchaîner les matchs, et donc d'engranger de la confiance et du rythme. Je prends beaucoup de plaisir ici à Montpellier. J'espère que ça va continuer et…