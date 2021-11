Jonathan Ikonique

Encore convaincant mais surtout décisif dans le succès arraché par Lille à Sánchez-Pizjuán ce mardi (1-2), Jonathan Ikoné confirme qu'il revient en force après une grosse période de doutes.

Des Bleus au banc

Il y a des images qui paraissent tellement loin, une fois qu'un match a basculé. Au milieu du premier acte, ce mardi soir sur la pelouse du Sevilla FC, Jonathan Ikoné emmenait de son pied gauche une balle de contre pour sortir le LOSC de la torpeur : résultat des courses, un ballon topé et une passe écrasée directement envoyée sur la marmule Marcos Acuña, garde du corps du soir. À ce moment-là, aucun Dogue ne paraissait capable de sonner la révolte, et sûrement pas le Titi parisien, qui manquera même une balle de 2-1 face à Bono juste avant la pause. Pourtant, une bonne heure de jeu et un fabuleux retournement de situation (1-2) plus tard, c'est bien lui qui apparait comme le grand bonhomme de la soirée, salué par l'UEFA avec le titre d'homme du match, le but de la gagne et une deuxième prestation convaincante de rang, après sa démonstration au Parc des Princes vendredi malgré la défaite (2-1) pour définitivement répondre à sa mise sur le banc à Brest le 23 octobre.Il y a quatre jours dans la capitale, son bon match n'avait pas été validé au tableau d'affichage, mais le gaucher a ce soir été récompensé de sa grosse activité (quatre tirs enregistrés et cinq dribbles rentrés sur huit tentés, agrémentés de deux tacles). Avec un pion - dont il a été l'origine avec le décalage pour Zeki Çelik puis à la finition - qui veut dire beaucoup pour le LOSC (premier succès en Ligue des champions depuis 2012, seul but dans le jeu de cette campagne européenne, notamment) mais aussi pour lui. Car tout champion de France en titre qu'il est, Jonathan Ikoné ne traversait pas, ces derniers temps, la période la plus faste de sa carrière, et c'est un euphémisme. Pas toujours titulaire lors de la saison qui a refait de Lille la place forte du football français, le gars de Bondy n'est pas le nom que l'on retiendra en premier de cet incroyable exercice 2020-2021, qu'il aura passé, devant, dans l'ombre des Burak Yılmaz, Jonathan Bamba Jonathan David