Jonathan Gradit, la "perceuse" du RC Lens

Indiscutable du Racing de Franck Haise, Jonathan Gradit est devenu à 28 ans l'une des références de son poste. Formé aux Girondins de Bordeaux, passé par le football amateur, comparé à Philipp Lahm par l'un de ses anciens entraîneurs, voilà qui est vraiment le numéro 24 lensois.

"Un jour, on était dans un bureau ensemble, à Tours, et il m'a dit qu'il était sûr que je coacherais un jour en Ligue 1. J'étais moins sûr de ça que du fait qu'il jouerait lui un jour en Ligue 1."Fabien Mercadal

"Un jour, on était dans un bureau ensemble, à Tours, et il m'a dit qu'il était sûr que je coacherais un jour en Ligue 1. J'étais moins sûr de ça que du fait qu'il jouerait lui un jour en Ligue 1."Fabien Mercadal

Ainsi va la vie d'un vestiaire de foot : aucun joueur n'y marche seul, et chacun circule entre les chaussettes sales avec un label évolutif enroulé aux chevilles. L'un est un "cadre", l'autre est un "jeune espoir". Lui est "à la relance", alors que son voisin est plutôt "relanceur". Là-bas, juste à côté du "vieil expérimenté", il y a le "relayeur". Dans ce drôle de monde, Jonathan Gradit, 28 ans, est celui que ses potes appelle simplement "la perceuse". En d'autres termes : le défenseur du RC Lens est un joueur qui éventre les lignes adverses, ce qui est essentiel dans le 3-4-1-2 dessiné par son entraîneur, Franck Haise. Ce qu'il en dit :Conséquence directe, le joueur de 28 ans a bouclé le dernier exercice en étant le joueur de Ligue 1 qui a le plus fait avancer son équipe sur le terrain balle au pied. En Europe, seule une petite douzaine de joueurs ont fait mieux que lui dans ce domaine. Une surprise ? L'histoire raconte plutôt que Gradit a toujours eu cet amour du voyage avec ballon et ceux qui l'ont croisé appuient tous sur cette facette.Lui ne raconte pas le contraire, mais insiste quand même sur le fait que Haise l'a aidé à développer un goût encore plus prononcé pour le jeu., décrypte le numéro 24 du Racing.