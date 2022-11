Jonathan Clauss, le jour d'après

Présent à tous les rassemblements de 2022, Jonathan Clauss a finalement vu son billet pour le Mondial au Qatar brûler sous ses yeux, mercredi soir. Si la déception est grande, le piston de l'OM, qui facture quand même plusieurs saisons au poste de latéral droit d'une défense à quatre, veut relativiser.

" Ce qui est juste un peu cruel, c'est que c'est au poste de piston qu'il s'est ouvert les portes de l'équipe de France et que c'est ce même poste qui les lui referme pour ce Mondial." Un proche de Clauss

C'est l'histoire d'un type né à Strasbourg, passé par le centre de formation du Racing, par l'Association sportive Pierrots Vauban, Linx, Raon-l'Étape, Avranches, Quevilly, Bielefeld et, bien sûr, Lens, monté à bord du camion bleu au cours d'une nuit de match au Vélodrome, fin mars, dont le destin et les larmes lâchées au milieu de ses potes du Nord ont fait le tour du pays, et qui, à 30 ans, se prépare finalement à regarder ses nouveaux amis à la télé. Joueur à la courbe rafraîchissante, au volume débordant et à la joie communicative, Jonathan Clauss, premier joueur lensois convoqué en équipe de France depuis Alou Diarra début 2002, a beau avoir été de tous les rassemblements de l'année, il restera comme la principale victime du changement de système décidé par Didier Deschamps, qui souhaite repasser à une défense à quatre têtes pour le troisième Mondial de son mandat .Pouvait-il s'y attendre ? Peu, il y a quelques jours, lui qui vit un début d'aventure plutôt positif à Marseille, que son coach, Igor Tudor, loue à chaque micro tendu, et qui est même statistiquement dans ses temps de passage de la saison dernière. Puis, mercredi, le piston marseillais a regardé tout au long de la journée les différentes fenêtres médiatiques s'ouvrir et se fermer sur son nez, comprenant que quelque chose se tramait. Avant l'annonce de la liste de Deschamps, vers 20h30, il n'a, comme Lucas Digne ou Ferland Mendy, eu aucun contact avec le staff des Bleus et a donc vu son billet pour le Qatar brûler sous ses yeux au moment où d'autres recevaient le leur. Dans l'auditorium de TF1, le sélectionneur tricolore, qui a choisi de siffler la fin du, n'a rien caché :