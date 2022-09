Jonathan Bamba réalise un début de saison canon avec Lille

Décisif lors de cinq des six sorties du LOSC, Jonathan Bamba réalise un début de saison canon. Un renouveau qui participe à faire de Lille la cinquième meilleure attaque du championnat, ex-aequo avec... l'OM que les Dogues défient au Vélodrome ce samedi soir (21h).

Marseille Lille 10/09/2022 - 21H Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Comme un phœnix

Dimanche 4 septembre, Montpellier. Sous un mercure agressif qui surplombe le stade de la Mosson, le LOSC se dirige vers un succès tranquille face aux Héraultais, réduits à 10 en première période. Dans le temps additionnel, Adam Ounas mène l'ultime assaut nordiste et renverse le jeu sur Jonathan Bamba. À quelques mètres de l'entrée de la surface, le milieu gauche lillois n'attend qu'une chose : que l'autre Jonathan, David, parte dans le dos de Falaye Sacko pour inscrire le but du 3-1, celui du KO. Comme dans un rêve, David s'exécute, Bamba le sert, et voilà Lille qui repart de l'antre des Nicollin avec trois points . Pour la cinquième fois en six matchs de Ligue 1 cette saison, le gamin d'Alfortville s'est montré à son avantage : ses 3 buts (face à Nice, Paris puis à Ajaccio) et ses 2 passes décisives (face à Auxerre et donc à Montpellier) sont l'illustration même de ce qu'est ce nouveau LOSC, porté sur l'offensive, et façonné par Paulo Fonseca.Jonathan Bamba n'est pas le seul à profiter du nouveau système mis en place depuis début août chez les Dogues pour se mettre en évidence.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com