Jonas Martin : "Il ne faut pas trop m'embêter"

Depuis son arrivée à Rennes à la fin de l'été 2019, Jonas Martin est abonné à l'infirmerie et aux blessures longue durée. De retour à la compétition le mois dernier après six mois d'absence, le milieu de terrain à l'accent chantant s'est posé pendant une heure afin de revenir sur le succès rennais contre le PSG, mais aussi et surtout raconter sa vie de joueur blessé lors de laquelle les interrogations, les doutes et les moments difficiles ont été légion. Entretien avec un joueur en pleine renaissance.

"Viens avec moi en voiture, je suis pareil. Si tu me klaxonnes pour rien, je suis capable de descendre."

Le coach a des bons résultats contre Paris.On voulait faire différemment des autres équipes, on voulait leur faire mal là où ça les dérange, c'est-à-dire les harceler, les presser, aller les chercher haut. On voulait les mettre en difficulté dans la première relance parce qu'on savait qu'on pourrait gagner les seconds ballons. Mais on sait aussi que ça ne peut pas durer 90 minutes, on a forcément des temps faibles contre le PSG, il fallait bien les gérer.Ils ne se préparent peut-être pas de la même façon mentalement entre un gros match de Ligue des champions et un autre de Ligue 1. Ils auraient peut-être dû le faire, la preuve. Sur le terrain, on est très concentrés, mais on peut voir des attitudes. Sur ce match, leur équipe était surtout coupée en deux. S'ils défendent de cette manière, même en championnat, ils connaîtront des difficultés contre de nombreuses équipes.C'est lui qui vient, ce n'est pas moi.J'appellerais plus ça de l'expérience que du vice. Je sais quand il faut le faire. Après, je ne surjoue pas, je suis comme ça. Sur le terrain, il y a parfois des mecs qui jouent un rôle. J'ai connu Cyril Jeunechamp au début de ma Lire la suite de l'article sur SoFoot.com