John Westwood et Portsmouth, une histoire à l'ancre bleue

Loin, très loin de son dernier titre majeur (une FA Cup remportée en 2008), le Portsmouth FC végète dans les ligues inférieures depuis maintenant une décennie. Mais s'il y en a bien un qui se fout royalement de la division dans laquelle évolue son club, c'est John Westwood. Personnage fantasque connu dans toute l'Angleterre, ce doux-dingue, libraire dans le civil, arbore un costume devenu légendaire, à Fratton Park comme à l'extérieur, et ce, depuis plus de quarante ans. Et ce n'est évidemment pas près de s'arrêter.

Le 2 janvier 1982, le public de Twickenham découvre une énorme paire de seins à l'occasion d'un match de rugby entre l'Angleterre et l'Australie. Mais derrière la poitrine, il y a une femme. Elle s'appelle Erica Roe et devient rapidement la plus célèbre streakeuse du pays. Hilare, la clope au bec, la jeune femme est évacuée hors du terrain, dans un mélange d'éclats de rire et d'indignation. À cent kilomètres de là, dans le comté du Hampshire, un commerçant de la petite ville de Petersfield découvre la scène en direct à la télévision. Il s'appelle Frank Westwood et tient une librairie au numéro 16A de Chapel Street. Frank tombe des nues, et pour cause : Erica Roe est son employée. Ce 2 janvier, elle l'avait prévenu qu'elle était malade et ne pourrait donc pas se rendre au travail. Sa carrière d'assistante-libraire a tourné court, mais en matière d'employés barjos, Frank Westwood n'était pas au bout de ses peines. Sept ans plus tard, son fils John se rend à l'état-civil pour modifier son nom sur sa carte d'identité. Désormais, il se fera officiellement appeler John Anthony Portsmouth Football Club Westwood.

And for anyone who doesn't know who Erica Roe is..... pic.twitter.com/0ZkCt5Jpcw

"Mes tatouages ont tous un lien avec Pompey . Sauf deux pour mes enfants et un pour mon ex-femme. Un jour, même mon visage sera recouvert."

— Paul McDonald (@thecase1907) March 16, 2015, ricane d'une voix rauque le quinquagénaire en sirotant une tasse de café soluble à l'étage de la librairie familiale, dont il a repris les rênes depuis le décès de son père en 2006. Le grenier qui sert de cadre à l'entretien est tapissé de coupures de journaux et de drapeaux de, le surnom que les gens du coin donnent au club de Portsmouth, dont l'antre de Fratton Park n'est sis qu'à trente kilomètres de Chapel Street.John reçoit