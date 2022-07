Johann Lepenant et les aboutissants

Arrivé à l'OL mi-juin, Johann Lepenant, 19 ans et déjà une cinquantaine de matchs pros dans les chaussettes avec Caen, aimante les regards depuis le début de la préparation lyonnaise. Ceux qui l'ont vu se construire sont formels : il va falloir surveiller le jeune milieu de près et prendre soin d'un profil que l'on croise rarement dans les couloirs du foot français.

"Un profil comme celui de Johann fait du bien au football français. Il y a de moins en moins de joueurs de ballon purs, donc quand il y en a un, il faut en prendre soin." Cédric Hengbart

Il y a quelques jours, à Bourg-en-Bresse, il n'y en a d'abord eu que pour lui. Lui, ce type de 31 ans, promu général un soir de mars 2017, revenu dans le ciel lyonnais au début du mois de juin , que son entraîneur, Peter Bosz, a accueilli avec des bras grands ouverts. Alexandre Lacazette, numéro 91 sur le dos, n'a eu besoin que d'une petite rencontre pour rappeler à ses supporters de toujours qu'il reste une bête des fourrés à part, souvent bien placée pour pousser un ballon au fond des filets et toujours à la recherche de la bonne zone pour venir décrocher, combiner et amener du liant aux circuits collectifs de ses équipes., s'est contenté de lâcher Bosz avec prudence et sobriété en quittant le stade Marcel-Verchère, où l'OL n'a pas trop tremblé (4-2) et où un autre homme s'est, surtout, invité dans toutes les conversations. Un homme d'une autre génération, d'un autre profil, arrivé sur la pointe des pieds à Lyon mi-juin et qui a seulement eu besoin de 111 minutes pour cueillir ses premières louanges.Cet homme, c'est évidemment Johann Lepenant, débarqué de Caen contre un peu plus de quatre millions d'euros avec plus d'une cinquantaine de matchs pros rangés dans les chaussettes à seulement 19 ans et dont les deux premières sorties sous le maillot lyonnais ont filé des espoirs pour la suite., sourit Cédric Hengbart, qui a connu le jeune milieu aspirateur à Malherbe.