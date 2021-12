Johan Djourou : "J'ai toujours fait le comédien à la maison"

Ancien grand espoir du football helvétique, Johan Djourou a terminé sa formation à Arsenal avant de bourlinguer aux quatre coins de l'Europe jusqu'à l'année dernière. Fier représentant de la Nati dont il a porté le maillot à 76 reprises, celui qui est né en Côte d'Ivoire officie aujourd'hui comme consultant sur RMC Sport les soirs de Ligue des champions. Mais Johan Djourou a plein d'autres choses sur lesquelles se confier. Entre autres, sa passion pour la scène, sa double culture, son amour pour Londres et tous les projets qui vont désormais jalonner son après-carrière.

"Quand j'arrive à Arsenal, j'étais avec Philippe Senderos en

Et j'ai refait deux stages en Suisse depuis cet été ! C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai toujours fait le comédien à la maison, mais en prenant des cours, on change de niveau.Quand on joue un personnage, on doit d'abord absorber les émotions pour ensuite les transmettre. C'est un exercice qui t'apporte beaucoup dans le dépassement de soi, l'élocution, le rapport avec tes partenaires sur scène... Il y a un moment que je me rappellerai toujours : j'étais assis à une table, en face d'une. Le prof nous demande de discuter un peu dude chacun, d'où on vient, ce qu'on fait dans la vie, des trucs marquants. Moi, je lui raconte mon adoption, puis mon arrivée en Suisse, de manière simple et assez sobre. Elle me raconte que ses deux parents ont eu le cancer. L'un est décédé, l'autre s'en est sorti. J'absorbe ça, mais je ne sais pas quoi en faire. Et là, le prof arrive et nous demande de jouer sur scène ce qu'on vient d'apprendre.Bien, mais c'était chaud ! Soit je me décompose parce qu'on vient de me raconter une histoire de fou, soit j'arrive à me mettre dans une situation où j'ai perdu un de mes parents et je dois raconter cette histoire, avec des mots et de la gestuelle, tout en étant crédible pour les autres. Un vachement bon exercice pour apprendre à transmettre ses émotions.Moins bien. Mais c'est sûrement parce qu'elle était encore sous le coup de ce qu'elle venait de raconter.