Joey Barton à l'OM : Bad boy en quête de rédemption

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 39e épisode, gros plan sur le passage de Joey Barton et de son gros caractère à Marseille. Désireux de redorer son blason, l'Anglais n'est resté qu'une saison sur la Canebière. Il ne lui en fallait pas plus pour se mettre le public phocéen dans la poche et se payer, un soir de PSG-OM, la tête de Zlatan Ibrahimović.

En août 2012, Twitter n'est pas encore le grand défouloir qu'il est devenu depuis. Il n'est pas non plus le réseau social privilégié des joueurs pour communiquer. C'est malgré tout bien là, sur la plateforme à l'oiseau bleu, que Joey Barton se fait particulièrement remarquer. Entre bons mots et réflexions philosophiques, le milieu anglais mène alors une grande opération séduction. Sa cible : l'Olympique de Marseille.… On est plus proche de la drague un peu lourdingue que du subtil appel du pied. Il faut dire que la fin du mercato approche, et que le quasi-trentenaire se pose logiquement quelques questions sur son avenir. Face à Manchester City, à la fin de la saison précédente, il a asséné un coup de coude à Carlos Tévez avant de s'en prendre à Sergio Agüero, écopant de… douze matchs de suspension. Son club, les Queens Park Rangers, l'a mis à l'écart et lui a même retiré son numéro de maillot. Dans le milieu, sa réputation le précède. Expulsions causées par des mauvais gestes ou des tacles assassins, bagarres, alcoolisme, passage par la case prison, sans oublier le violent passage à tabac de son coéquipier Ousmane Dabo, qui en était ressorti défiguré... Bref, rien de très engageant, mais cela n'empêche pas l'OM de tenter le pari.

Hopefully, QPR and Marseille can finalise the deal in the next few days. My heart is already in the Vélodrome...

"J'ai été souvent stupide, il faut que je répare les dégâts." Joey Barton

" L'OM n'a pas recruté un saint "

— Joey Barton (@Joey7Barton) August 26, 2012Pendant l'intersaison, le club phocéen oriente une grande partie de ses ventes vers l'Angleterre. César Azpilicueta rejoint Chelsea, Alou Diarra file à West Ham, tandis que Loïc Rémy et Stéphane Mbia signent en faveur…