Jocelyn Gourvennec : "On a fait honneur à la Ligue 1"

Présent en conférence de presse après la belle victoire du LOSC à Wolfsbourg (1-3) en Ligue des champions, Jocelyn Gourvennec n'a pas caché sa satisfaction après la qualification historique de son équipe pour les huitièmes de finale de la C1.

"La victoire à Séville a été un tournant, il est là le déclic dans la tête des joueurs."

C'est vrai que le scénario du match a été parfait par rapport à ce que l'on avait prévu. Au niveau de la composition de l'équipe, dans les changements qui ont été effectués et dans notre capacité à concrétiser, à marquer, à mettre Wolfsbourg sous pression : tout s'est passé comme on l'a voulu. On savait qu'en ouvrant vite le score, ils allaient être fébriles. Et c'est ce qu'il s'est passé. Il y a eu beaucoup de jeu long, beaucoup de centres, ce qui rend parfois l'issue des actions aléatoires. Mais on a globalement été solides, cliniques aussi en marquant trois fois. Je pense même qu'on aurait pu en marquer quatre ou cinq en étant encore plus justes. L'un des leitmotiv dans notre préparation était de garder le contrôle de nos émotions, de ne pas sortir du match, de ne pas tenir compte de l'arbitrage. On est restés focus et la performance collective a été au rendez-vous.Déjà, on n'est pas sorti de notre projet qui était basé sur six matches. Même si les commentaires ont pu être parfois très négatifs au départ. On savait qu'avec deux points après trois matches, on était quatrième mais avec cette possibilité de revenir dans le coup. Puis on est passé troisième, puis second, puis premier du groupe. La victoire à Séville a été un tournant, il est là le déclic dans la tête des joueurs. Car si tu gagnes à Séville - ce qui est difficile -, tu sais ensuite que tu peux aller au bout.Bien sûr, mais c'est ce qu'on avait expliqué aux joueurs : ce soir, le club avait l'opportunité de finir premier de son groupe de C1. C'est aussi historique. Pour les joueurs, après avoir été champions, après avoir gagné le Trophée des champions, après avoir gagné une première Lire la suite de l'article sur SoFoot.com