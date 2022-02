Jocelyn Gourvennec : "J'ai été enterré avant de démarrer"

Arrivé cet été dans le Nord pour prendre en main un LOSC champion de France sous Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec a été critiqué dès son arrivée, puis malmené après un début de saison décevant en Ligue 1. L'entraîneur breton a courbé l'échine et s'est réfugié dans le travail. Aujourd'hui, le LOSC a relevé la tête en championnat et s'apprête à disputer un excitant et historique huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea. Entretien avec un faux calme.

Quand je dis cela, je ne défends aucun bord ou aucun parti politique. Quand je dis qu'entraîner est un acte politique, c'est que l'on a des idées, qu'on les affiche, qu'on s'affirme, qu'on les défend, qu'on s'y tient, qu'on se bat, qu'on prend des coups, qu'on se relève... Mon métier d'entraîneur ne consiste pas simplement à gagner des matches. Je ne le vis pas comme ça. Je sais qu'il faut gagner des matches pour durer et gagner en crédibilité. Mais ma vie, ce n'est pas cela. C'est de travailler sur des valeurs, une éthique de travail, défendre des idées, fédérer une équipe et emmener un club sur des idées de jeu, sur une philosophie de jeu si on va encore plus loin. Une fois que j'ai ça en tête, que je l'explique bien et que je m'y tiens, après je manage, j'emmène avec moi, je gère le groupe et j'essaye de tirer le maximum des joueurs avec le staff. C'est ça, mon métier.Déjà, je n'étais pas prêt à tout pour avoir le poste. J'ai bien expliqué mon fonctionnement. Mon atout, c'est que je connaissais bien l'équipe parce que je l'ai suivie depuis plus de trois ans, soit presque depuis les débuts de Christophe (Galtier,), qui était entraîneur adjoint à Bastia lorsque j'y étais joueur. J'avais du recul sur le parcours de l'équipe, le chemin parcouru jusqu'au titre de champion. Quand je dis que je n'étais pas prêt à tout, c'est parce que je pense que j'étais un bon choix pour être dans la continuité de ce qui avait été fait, que je n'étais pas un choix en rupture. C'était l'un ou l'autre : si vous voulez continuer dans ce qui a été fait jusqu'à présent, je peux être un bon choix. Si vous voulez être en rupture, il ne faut pas me choisir. J'ai été très clair avec le président.

