João Palhinha, loin d'être un feu de paille

Entré en jeu à la mi-temps du match Portugal-France, João Palhinha n'a pas manqué ses débuts à l'Euro. Mieux, il a même crevé l'écran au point de pousser Fernando Santos à imaginer le titulariser pour le huitième de finale face à la Belgique. Une belle revanche pour ce milieu de 25 ans que le Sporting Portugal n'a jamais voulu, avant de comprendre son importance.

João Palhinha, ladies and gents. pic.twitter.com/awICSscg3r -- 433 (@433) June 25, 2021

Le Leõe n'est pas mort

Devant leur écran de télévision, les téléspectateurs de ce Portugal-France qui ne portaient pas un maillot rouge sur le dos se sont tous posé la question à la mi-temps en voyant le changement effectué par Fernando Santos :Quarante-cinq minutes plus tard, les interrogations étaient légèrement différentes :Il faut dire qu'entre-temps, João Palhinha a crevé l'écran. Et notamment sur cette action qui a fait le tour du monde et qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux : celle où João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves - son nom complet - met un tacle à Jules Koundé, puis un autre sur N'Golo Kanté pour récupérer le cuir avant de glisser un subtil petit pont à Paul Pogba. Ou comment réussir son premier match dans une compétition internationale.Pourtant, les amoureux de la Liga Nos, eux, n'ont pas attendu cette rencontre face à l'équipe de France pour savoir de quoi était capable João Palhinha. Et ils n'ont pas été surpris de son entrée en jeu. Car finalement, "Petite Paille" a fait ce qu'il sait faire de mieux : tacler - c'est le joueur qui a fait le plus de tacles cette saison en Liga Nos -, récupérer des ballons à la pelle, relancer proprement et envoyer quelques passes longues téléguidées. Un élément précieux qui a permis au Sporting Portugal de remporter un championnat qui n'avait plus atterri dans les mains desdepuis 2002. Soit une éternité.