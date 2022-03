João Félix, l'heure est enfin arrivée

Opposé à Manchester United en huitièmes retour de la Ligue des champions ce mardi soir, l'Atlético tentera de faire sauter le fragile verrou mancunien. Dans leurs rangs, les Colchoneros pourront notamment compter sur le réveil de João Félix, enfin prêt à prendre ses responsabilités.

Manchester United Atlético Madrid 15/03/2022 à 21h Diffusion sur

La Saint Felix

Félix fort

Illisible. Difficile de trouver qualificatif plus évocateur, au moment d'analyser la trajectoire de João Félix à l'Atlético de Madrid. Débarqué au club à l'été 2019 (déjà), le Portugais alterne effectivement le haut, le bas et la stagnation chronique. Des étincelles géniales, au milieu d'un ciel assombri, qui semble néanmoins s'éclaircir ces derniers temps : le révélateur d'un retour en forme arrivé à point nommé. Face à Manchester United, le salutpourrait ainsi naturellement venir du droitier de Viseu.Avant d'entrer en état de grâce, João Félix a pourtant dû se gaver de pain noir. Fraîchement titré en Liga, l'Atlético n'est en effet pas parvenu à digérer ce sacre visiblement trop lourd à porter. Repositionné dans l'axe, souvent en pointe de l'attaque (11 rencontres débutées à ce poste) et en proie à l'infinie alternance entre Matheus Cunha, Ángel Correa, Luis Suárez et Antoine Griezmann,n'a dès lors pas tardé à porter le fardeau d'un début de saison extrêmement poussif. Bilan… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com