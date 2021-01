João Cancelo, le nouveau couteau tactique de Guardiola

Soporifique depuis plusieurs mois, le Manchester City de Pep Guardiola a retrouvé du jus et de l'imagination pendant les fêtes. Au centre de ce retour en forme, un homme : João Cancelo, que Guardiola a transformé en ouvre-boîte formidable.

"On ne peut plus considérer les latéraux seulement comme de braves gars qui défendent sur les côtés, et de temps à autre, montent donner un coup de main."Pep

Ils en veulent toujours plus, ont fait de ces rendez-vous hebdomadaires des immanquables et ne sont jamais rassasiés. Chaque semaine, à l'heure d'aller au stade ou au moment de s'installer au fond de leur canapé, un même désir naît sous la forme d'une question : alors, cette fois, que nous a-t-il préparé ? Puis, 2020 est arrivé, et un murmure a parcouru la fin d'année : Pep Guardiola serait devenu prévisible et, pire, ennuyeux. Durant de longues semaines, son Manchester City, seulement vainqueur de cinq petites rencontres de championnat entre fin septembre et mi-décembre en étant parfois armé d'un double pivot Rodri-Fernandinho tout en contrôle, a montré des limites et n'a offert que peu de moments heureux à ses fidèles suiveurs. La faute à qui, à quoi ? À une circulation de balle en U, d'abord, qui allait à l'inverse des idées d'un Guardiola qui a toujours affirmé qu'pick and rollÀ une absence de prises d'initiative individuelles, ensuite, ce qui conduisait souvent à un jeu stérile, car vidé de décalages, de dialogues intérieurs, de combinaisons entre les lignes, de mouvements, et donc de déstabilisations. Durant cette période, City n'a pas été épargné par certaines blessures (notamment Kevin De Bruyne), mais Guardiola savait surtout qu'il lui fallait trouver une nouvelle astuce afin de redonner de la vie à son groupe. Comme souvent, le Catalan a innové par nécessité plus que par esprit d'aventure. Pep Guardiola n'invente jamais pour inventer, il invente pour trouver une nouvelle musique et par conscience que les ingrédients qui ont fonctionné pendant un temps ne peuvent fonctionner éternellement. Un entraîneur de foot est comme un cuisinier : il doit souvent retravailler sa carte, au risque de devenir aussi prévisible que son équipe.