JO de Tokyo: que sait-on aujourd'hui?

À deux mois de la cérémonie d'ouverture, l'incertitude plane sur les JO de Tokyo, déjà reportés d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus. crédit photo : Shuttterstock

À deux mois du coup d'envoi des Jeux olympiques, qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août, l'incertitude demeure. Confronté à une nouvelle vague de contaminations, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire à Tokyo et dans plusieurs autres départements. Les organisateurs et le CIO se veulent confiants, alors que les sondages révèlent qu'une majorité de Japonais sont opposés à la tenue de l'événement cet été.

Une situation sanitaire inquiétante

Relativement moins touché que de nombreux pays (environ 10.000 décès depuis le début de l'épidémie), le Japon enregistre actuellement une recrudescence des infections. Le 25 avril dernier, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire dans les préfectures de Tokyo, Kyoto, Osaka et Hyogo. Alors que ce dernier devait prendre fin le 11 mai, il a été prolongé jusqu'à la fin du mois et étendu à cinq départements supplémentaires. Lancé en février, le programme de vaccination progresse à un rythme très lent avec seulement 1% de la population vaccinée.

Gouvernement et CIO rassurants, les Japonais majoritairement hostiles

Cependant, le gouvernement, les organisateurs et le Comité International Olympique (CIO) se veulent rassurants. En visite officielle aux Etats-Unis en avril, le Premier ministre Yoshihide Suga a affirmé que son pays était déterminé à organiser des Jeux olympiques «en toute sécurité». «Nous serons en mesure d'organiser les Jeux même sans vaccination» a de son côté déclaré le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto. L'annulation n'est «pas à l'ordre du jour» a renchéri Seiko Hashimoto, présidente du comité d'organisation.

Interrogé par l'AFP le 8 mai, le vice-président du CIO, John Coates, a affirmé que les pires scénarios (et les mesures pour les parer) avaient été envisagés. Selon un sondage publié mi-mai par le quotidien Asahi, plus de 80% des Japonais sont hostiles à la tenue des JO cet été.

Quelles mesures pour garantir la sécurité de la population et des athlètes?

Les autorités japonaises et les responsables olympiques ont annoncé le 20 mars dernier que les spectateurs étrangers ne pourraient pas assister aux épreuves. La décision d'accueillir ou non le public japonais a été repoussée au mois de juin. La vaccination des athlètes ne sera pas obligatoire, mais le CIO l'encourage vivement. Le comité a conclu un accord avec les laboratoires Pfizer et BioNTech pour fournir des vaccins à l'ensemble des sportifs et des délégations. Les organisateurs ont par ailleurs annoncé que les athlètes seraient testés quotidiennement. Le protocole initial prévoyait un test tous les quatre jours.

Paris 2024: Une immense majorité de Français favorables aux JO Selon une enquête du cabinet Harris Interactive publiée en décembre 2020, 84% des Français se disent favorables à l'organisation des Jeux olympiques dans la capitale. Cette proportion reste inchangée par rapport au précédent sondage mené à l'été 2020. Le projet suscite néanmoins une contestation en Seine-Saint-Denis, où des collectifs de citoyens protestent contre l'impact environnemental des futurs ouvrages olympiques.

