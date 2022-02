JO de Pékin: combien rapporte une médaille?

Les Jeux olympiques d’hiver se déroulent à Pékin du 4 au 20 février 2022. crédit photo : Getty images

Les Jeux olympiques d’hiver se déroulent à Pékin du 4 au 20 février 2022. La délégation française est composée de 88 athlètes. Feront-ils mieux qu’en 2018 à Pyeongchang? Quel est le montant de la prime versée par l’État aux médaillés tricolores?

JO de Pékin: XXIVe olympiade d’hiver

La délégation française qui dispute actuellement les Jeux olympiques à Pékin est composée de 88 athlètes, engagés dans 10 disciplines: biathlon, bobsleigh, combiné nordique, patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte (short track), saut à ski, ski acrobatique, ski alpin, ski de fond et snowboard. En 2018, les 108 athlètes français avaient décroché 15 médailles à Pyeongchang (Corée du Sud): 5 en or, 4 en argent et 6 en bronze. Un record.

Des primes allant de 15.000 à 65.000 euros pour l’or, l’argent ou le bronze

Chaque athlète français qui décrochera une médaille recevra une prime versée par l’État. La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, évoquait en 2018 sa volonté d’être «attentive à un traitement équitable entre les sportifs des Jeux d’été et d’hiver». Elle a confirmé que les athlètes tricolores médaillés à Pékin toucheraient autant que ceux de Tokyo, à l’été 2021. Une médaille d’or rapportera 65.000 euros, une médaille d’argent 25.000 euros, et une médaille de bronze 15.000 euros.

Cette prime a été revalorisée pour les JO de Tokyo . Auparavant, un champion olympique recevait 50.000 euros, un vice-champion 20.000 euros, tandis qu’un médaillé de bronze touchait 13.000 euros. Par ailleurs, depuis 2008, la prime versée aux athlètes paralympiques est identique à celle des athlètes valides. Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Primes des sponsors et de l’ANS pour les fédérations sportives

Les sportifs ayant des contrats de sponsoring conséquents toucheront également des primes de leurs partenaires en fonction de leur performance. De nombreux athlètes ont toutefois fait part de leurs difficultés à sécuriser ce type de contrats, compte tenu du contexte sanitaire et du report d’un an des JO d’été. Certains sponsors se sont retirés, d’autres ont déjà Paris 2024 en ligne de mire. «En général quand les Jeux d’été se terminent, les partenaires ont un an pour se relancer sur les Jeux d’hiver, chose qu’il n’y a pas eu cette fois, explique la skieuse acrobatique Perrine Laffont. Il y a moins de médiatisation, donc moins d’engouement au niveau des fédérations, des sponsors.»

Par ailleurs, chaque médaillé permettra à sa fédération de toucher une somme versée par l’Agence nationale du sport (ANS): 35.000 euros pour une médaille d’or, 15.000 euros pour l’argent et 8.000 euros pour le bronze.

Comme leurs homologues des sports d’été, les athlètes qui ne font pas partie du cercle de haute performance - défini par le ministère des Sports - et gagnent moins de 40.000 euros bruts par an toucheront une prime individuelle de participation de 4.000 euros.

Quels ont été les JO les plus chers de l’histoire? Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 auraient coûté plus de 15,5 milliards de dollars (13,5 milliards d’euros). Le budget initial était de 13 milliards de dollars, mais le report d’un an lié à la pandémie de Covid-19 a alourdi la facture de plus de 2 milliards de dollars. Un gouffre financier pour les organisateurs, qui ont dû tirer un trait sur les revenus de la billetterie, estimés à 700 millions de dollars. Plusieurs sponsors se sont également retirés, alors même que les Japonais avaient collecté plus de 2,8 milliards de dollars auprès de 60 entreprises. Un record. Selon une étude comparative publiée par l’université d’Oxford, l’olympiade nippone dépasserait le budget des JO de Londres (15 milliards de dollars, soit 12,2 milliards d’euros). Toutes compétitions confondues, les JO d’hiver de Sotchi conserveraient le record absolu avec 21,9 milliards de dollars (17,9 milliards d’euros).

