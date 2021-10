JO de Paris 2024 : Kylian Mbappé peut-il réconcilier le foot avec l'olympisme ?

Dans 1000 jours Paris et la France accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et pour mettre en avant cet événement, fragile et contesté (un chantier de piscine a été arrêté sur décision judiciaire), le Comité d'organisation s'est trouvé une nouvelle tête de gondole : Kylian Mbappé. Choix étonnant quand on connaît les mauvais rapports qu'entretient le foot - masculin - avec les anneaux. Surtout en France.

De l'or pour la France

Dans une lettre adressée au journal puis devant le parterre prestigieux de l'événement Sport en Seine, l'attaquant du Paris Saint-Germain a longuement expliqué non seulement l'importance du grand raout athlétique " inventé " par Pierre de Coubertin, mais aussi déposé devant ses concitoyens un certain engagement personnel.On le sait : foot et olympisme ne s'aiment guère. Il s'agit d'une longue histoire compliquée, voire conflictuelle. La Coupe de monde a été créée pour éviter que le tournoi olympique s'arroge la couronne de la principale compétition internationale du ballon rond d'où, d'ailleurs, son rythme tous les quatre ans (à bon entendeur). Ensuite, le CIO mettra ce sport professionnel sur la touche par purisme bourgeois et élitiste, offrant paradoxalement au passage un long règne aux équipes du bloc soviétique avec leurs "amateurs marrons". Finalement, le foot a remporté ce choc des titans par KO : la FIFA regarde de haut son homologue olympique avec une petite moue amusée dès qu'il lui donne des leçons de morale et d'éthique.Désormais ce sont les logiques économiques et les enjeux propres au foot pro qui sabotent souvent l'importance, chez les garçons, du tournoi olympique. On l'a bien ressenti récemment lorsque