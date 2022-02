JO-2022: Perrine Laffont prend rendez-vous avec l'histoire

La Française Perrine Laffont, lors des qualifications pour la finale de ski de bosses aux Jeux olympiques de Pékin, le 3 février 2022 à Zhangjiakou ( AFP / Marco BERTORELLO )

"Une belle entrée en matière": la championne olympique en titre de ski de bosses Perrine Laffont, deuxième des qualifications jeudi, a parfaitement lancé ses Jeux de Pékin et pris rendez-vous avec l'histoire lors de la finale de dimanche.

Le point levé une fois la ligne franchie, la Française a évacué la pression qui l'avait progressivement gagnée au fil de la journée avant de faire enfin son entrée en lice.

"C'est quand même bien monté. Surtout que l'attente a été longue", a reconnu la skieuse de 23 ans, avant-dernière à s'élancer lors des qualifications dans le froid polaire du site de Zhangjiakou (près de -20 degrés).

"Je voyais les anneaux olympiques au départ et je me suis dit +Meuf, c'est tes troisièmes Jeux, juste kiffe et régale-toi+".

Malgré le vent glacial qui faisait virevolter la neige artificielle dans le ciel nocturne, Laffont a "kiffé" sa descente d'une trentaine de secondes pleine de maîtrise.

"C'est vraiment une belle entrée en matière. Ça permet de poser les bases et de pouvoir faire évoluer ensuite le run petit à petit", a-t-elle analysé à "chaud".

Avec un score de 81,11 points, l'Ariégoise n'a été devancée que par l'Australienne Jakara Anthony (83,75). La prodige japonaise de 17 ans Anri Kawamura, son autre principale rivale cette saison, a elle terminé plus en retrait à la cinquième place (76,36).

"Elle était prête techniquement, les sauts étaient calés. Je n'étais pas inquiet de ce que ça allait donner aujourd'hui. On est idéalement placé", a apprécié l'entraîneur de l'équipe de France Ludovic Didier.

- Cavet passe aussi -

Laffont va désormais devoir attendre jusqu'à dimanche (19h30 locales, 12h30 françaises) pour tenter de rééditer sa performance d'il y a quatre ans à Pyeongchang, où elle s'était parée d'or à seulement 19 ans.

"Ça va être long", a commenté l'une des chefs de file des sports d'hiver tricolores, qui a encore pris une autre dimension au cours de l'olympiade. "Je vais essayer de bien me reposer, de récupérer et d'atteindre un pic de forme dimanche".

Elle deviendrait en cas de victoire la première femme à remporter deux titres olympiques en ski de bosses et la troisième Française à décrocher deux médailles d'or aux Jeux d'hiver après la patineuse artistique Andrée Joly (1928 et 1932) et la skieuse Marielle Goitschel (1964 et 1968).

Avant même la cérémonie d'ouverture de vendredi, à laquelle Laffont ne pourra pas participer en raison des 180 km séparant Pékin des montagnes de Zhangjiakou, les JO démarrent bien pour les Bleus puisque Benjamin Cavet s'est lui aussi directement hissé en finale (samedi pour les hommes).

Vice-champion du monde 2017 et 2021, le Français de 28 ans, grâce à un run de 78,40 points, a terminé troisième des qualifications dominées sans surprise par le grandissime favori canadien Mikaël Kingsbury (81,15 pts).

"J'étais vraiment excité en haut, avec beaucoup d'énergie. J'ai vraiment fait des entraînements de dingue juste avant les qualifs. Du coup j'arrivais en pleine confiance", a réagi Cavet, rassuré après un début de saison en demi-teinte en raison de douleurs aux talons.

Les deux autres Français engagés, Camille Cabrol (20e) et Sacha Theocharis (22e), devront eux passer par un deuxième tour de qualifications pour espérer atteindre la finale.