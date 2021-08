JO-2020: Da Costa en défricheur, Mayer au delà de la douleur, les sports co à l'honneur

Le Français Steven Da Costa médaille d'or en karaté -67 kg aux JO de Tokyo, le 5 août 2021 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Steven Da Costa est devenu le premier champion olympique de karaté jeudi, et Kevin Mayer a dépassé ses douleurs au dos pour décrocher l'argent en décathlon, tandis que les handballeurs et les basketteurs français, qualifiés pour leurs finales respectives, attendent que les volleyeurs les rejoignent à ce stade, aux Jeux olympiques de Tokyo.

A jamais le premier! Da Costa, N.1 mondial dans sa catégorie et déjà champion du monde en 2018, a battu en finale le Turc Eray Samdan 5-0. Sa médaille est la septième en or pour l'équipe de France, dont l'escarcelle s'est enrichie d'une nouvelle médaille d'argent, celle de Kevin Mayer au décathlon.

Les Français Evan Fournier (g) et Nando De Colo contre la Slovénie en demi-finale du basket aux JO de Tokyo, le 5 août 2021 ( AFP / Thomas COEX )

Handicapé par un dos bloqué en début de compétition mercredi, le vice-champion olympique a réussi à se remobiliser pour aller chercher le même métal, cinq ans plus tard. Le Canadien Damian Warner était inaccessible pour lui.

Quasiment dans la même minute, et au bout d'une dernière possession slovène étouffante ponctuée d'un contre astronomique de Nicolas Batum, les basketteurs français se sont offert face à la Slovénie (90-89) le droit de disputer une finale de rêve contre les Etats-Unis, samedi.

Ce sera pour eux le troisième rendez-vous à ce stade des Jeux, après les finales perdues de 1948 et 2000, à chaque fois contre... les USA.

Le Français Kevin Mayer médaille d'argent du décathlon aux JO de Tokyo, le 5 août 2021 ( POOL / Matthias Hangst )

La France est d'ores et déjà assurée de compter une 29e médaille avant la fin des Jeux, puisqu'au bout d'une bataille serrée, les hommes de Guillaume Gille ont dominé l'Égypte (27-23) pour participer à une quatrième finale olympique consécutive, en handball.

Le gardien de l'équipe de France de handball Vincent Gérard lors de la demi-finale des JO de Tokyo contre l'Egypte, le 5 août 2021 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Portés par leur gardien Vincent Gérard, ils disputeront l'or samedi face aux doubles champions du monde danois ou aux doubles champions d'Europe espagnols, qui se rencontrent en soirée (21h00 heures locales/14h00 heures françaises).

Pour le moment, côté sports collectifs en salle messieurs et dames, c'est le carton plein: les garçons du hand et du basket sont donc en finale, en attendant le résultat du volley contre l'Argentine en soirée, et les filles du hand et du basket jouent leurs demi-finales respectives samedi.

- Délocalisation à Sapporo -

Jeudi, l'athlétisme s'est délocalisé avec le 20 km marche messieurs, première des épreuves organisées à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, à plus de 1000 km de Tokyo, au nord du Japon, remporté par l'Italien Massimo Stano.

Le Jamaïcain Hansle Parchment (g), champion olympique du 110 m haies devant l'Américain Grant Holloway et le Jamaïcain Ronald Levy, le 5 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ( AFP / Jewel SAMAD )

Initialement prévues à Tokyo, les épreuves de marche et de marathon ont été déplacées là-bas afin de limiter les effets des fortes chaleurs qui accablent les sportifs encore plus sur ces épreuves d'endurance. Mais les températures observées lors l'épreuve dans les rues de la ville auront été exactement les mêmes que celles observées à Tokyo...

Le décathlonien français Kevin Mayer franchit une barre lors du concours de saut à la perche, le 5 août 2021 aux Jeux de Tokyo 2020 ( AFP / Ben STANSALL )

La matinée a été marquée par la méforme des sprinteurs américains.

Le relais 4x100 m masculin US a été éliminé dès les séries, tout comme les Français - les Françaises ont elles été repêchées pour la finale - et le grand favori du 110 m haies, Grant Holloway, invaincu depuis 17 courses, n'a pris que la médaille d'argent (13.09), devancé par le Jamaïcain Hansle Parchment (13.04).

Pascal Martinot-Lagarde (5e en 13.16) et Aurel Manga (8e 13.38) n'ont donc pas pu accrocher le podium.

Le Portugais Pedro Pichardo a lui été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du triple saut, impressionnant au 3e essai (17,98 m).

Pour le reste, cette 13e journée de compétition offre l'occasion d'admirer le keirin en cyclisme sur piste, une discipline très populaire au Japon.

Le Portugais Pedro Pichardo, champion olympique du triple saut, le 5 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ( AFP / Ben STANSALL )

C'est aussi le jour où l'escalade a décerné son premier titre olympique, pour l'Espagnol Alberto Gines Lopez, tandis que le pentathlon moderne a débuté, avec les épreuves d'escrime.

Les quatre membres de l'équipe de France de pentathlon moderne, chances réelles de médailles, ont connu une première journée délicate dans l'épreuve d'escrime. Marie Oteiza et Élodie Clouvel pointent respectivement aux 13e et 24e places. De leur côté, Valentin Prades et Valentin Belaud sont respectivement 11e et 19e.

fbr/lrb