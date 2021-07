JO-2020: Agbégnénou, une revanche en or

La judoka Clarisse Agbégnénou médaillée d'or dans la catégorie des -63kg aux Jeux de Tokyo, le 27 juillet 2021 ( AFP / Franck FIFE )

Elle l'a fait! Dans le temple du judo, le Nippon Budokan, Clarisse Agbégnénou, porte drapeau de la délégation française à Tokyo, est devenue mardi championne olympique de judo, cinq ans après sa défaite en finale à Rio, pour offrir à la France sa 2e médaille d'or des JO.

Un tatami, une finale olympique, et les deux mêmes femmes, cinq ans après, pour un résultat inversé: la dramaturgie a été parfaite, tout comme la journée de Clarisse Agbégnénou .

En larmes presque immédiatement, elle est tombée dans les bras de son adversaire, pour un accolade emprunte de respect entre les deux championnes: c'est la Slovène Tina Trstenjak qui l'avait battue en 2016 en finale des -63 kg à Rio, ouvant la voie à cinq années de mission.

Quelques secondes auparavant, elle venait d'envoyer Trstenjak au tapis, pour un mouvement comptabilisé waza-ari, dans le golden score de cette finale.

"C'est incroyable, prendre ma revanche cinq ans après je n'aurais pas rêvé mieux. J'étais en mission aller pour chercher cette médaille d'or, ce n'était simple, je n'ai pas les mots", a lâché la championne olympique au micro de France Télévisions.

Avec ce titre, Agbégnénou complète un palmarès exceptionnel, qui compte également cinq titres de championne du monde et autant de championne d'Europe.

Pour le clan français, c'est sa principale tête d'affiche, avec Teddy Riner et Kevin Mayer en athlétisme, qui répond présent.

Voilà les Tricolores désormais nantis de six médailles, dont deux en or (Agbégnénou et Romain Cannone à l'épée), deux en argent (Amandine Buchard et Sarah-Léonie Cysique, toutes deux en judo) et deux en bronze (Manon Brunet au sabre et Luka Mhkeidze en judo).

Althéa Laurin, battue en demi-finale de taekwondo en +67 kg à Tokyo, le 27 juillet 2021, se battra pour le bronze ( AFP / Javier SORIANO )

La collection pourrait s'élargir encore un peu mardi, avec Althéa Laurin, 19 ans, qui combattra pour le bronze en taekwondo (+67 kg) à 20h30 locales (13h30 françaises).

- Déceptions en VTT -

En haltérophilie, Dora Tchakounté a failli créer la surprise, terminant au pied du podium (4e) des moins de 59 kg.

La Vététiste française Loana Lecomte sur les pistes du cross-country des Jeux de Tokyo, le 27 juillet 2021 ( AFP / GREG BAKER )

Ce joli début de soirée a permis d'effacer les traces du VTT, où Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, favorites, sont passées à côté de leurs Jeux (6e et 10e). Elles ont subi la loi des Suissesses, auteures d'un triplé historique mené par Jolanda Neff.

Leur déception ne peut toutefois être aussi grande que celle de Naomi Osaka, dernière porteuse de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture, star parmi les stars au Japon, et qui a été éliminée dès les 8es de finale du tournoi de tennis.

La déception de la Japonaise Naomi Osaka éliminée par la Tchèque Marketa Vondrousova pour le tournoi de tennis aux Jeux de Tokyo, le 27 juillet 2021 ( AFP / Tiziana FABI )

Elle n'inscrira pas son nom dans l'histoire, au contraire de l'Américaine Carissa Moore et du Brésilien Italo Ferreira, devenus mardi les premiers champions olympiques de surf, à Ichinomiya.

Du sable gris, enfin de belles vagues après deux jours de calme et surtout une joie sincère, partagée par les lauréats, habitués aux victoires dans le monde professionnel mais qui ont répondu présents aux Jeux olympiques, portés par le monde amateur: le surf a réussi son entrée, et Moore et Ferreira n'y sont pas pour rien.

La gymnaste américaine Simone Biles pendant les qualifications des Jeux olympiques de Tokyo, le 25 juillet 2021 ( AFP / Martin BUREAU )

En soirée, Simone Biles lancera sa quête d'or, elle qui, déjà quadruple championne olympique, peut rejoindre et même dépasser la Soviétique Larissa Latynina et ses 9 médailles d'or historiques à l'occasion des JO de Tokyo.

"J'ai vraiment l'impression par moments d'avoir à supporter le poids du monde sur mes épaules", a écrit lundi sur Instragram la gymnaste de 24 ans.

Le poids sera partagé, ce mardi soir, puisque sa récolte peut commencer grâce au concours par équipes.

