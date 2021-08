JO 2000 : Le lion est or

Il y a 21 ans, le Cameroun remportait en Australie sa toute première médaille d'or aux Jeux olympiques grâce à son équipe de football menée par Samuel Eto'o et Patrick Mboma. Ronaldinho, Zamorano, Xavi, la mafia asiatique : rien n'a résisté aux Lions Indomptables lors de cette épopée.

Et dire que l'épopée aurait pu s'arrêter dès les quarts de finale... Et dire que l'aventure aurait pu s'achever avec quelques mauvais billets glissés. C'était mal connaître le Cameroun qui, avant d'affronter le Brésil lors des Jeux olympiques 2000, aurait reçu une proposition d'enfer : 600 000 dollars par joueur, de la part de la mafia asiatique, pour... perdre le match 2-1. Offre refusée et racontée par Serge Branco, 20 ans et joueur de Bundesliga à l'époque, dans les colonnes du: ""Putain ! On n'a pas pris les sous. Si on perd vraiment 2-1, ces mecs-là vont gagner des millions et nous rien.""Regardez, on n'a rien pris et on a gagné."" Et de quelle manière...Car ce 23 septembre, à Brisbane, la miraculeuse histoire démarre vraiment pour les Lions indomptables. Face à Ronaldinho Gaúcho ou Lúcio, à neuf contre onze (expulsions de Aaron Nguimbat et Geremi Njitap) et après avoir encaissé une égalisation à la 92minute de Ronnie sur coup franc (qui répond à l'ouverture du score précoce de Patrick Mboma, au quart d'heure de jeu), les futurs champions trouvent l'énergie de sortir laen prolongation grâce à un pion de Modeste Mbami.