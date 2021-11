Jimmy Cabot, ça brûle

Arrivé à Angers en septembre 2020, Jimmy Cabot, 27 ans, a vécu une première saison difficile dans le Maine-et-Loire avant de changer de look pour une autre vie à la suite de l'arrivée de Gérald Baticle. Repositionné piston droit par le coach arrivé cet été sur le banc du SCO, le Savoyard donne aujourd'hui la leçon aux habitués des couloirs et fonce dans tout le pays avec un statut improbable de meilleur tacleur de Ligue 1. Entre vieilles pannes de réveil, amour de la pétanque et développement personnel, portrait d'un homme complet.

Un jour de juin, alors que le monde du foot a la tête à l'Euro et que ceux qui se fichent du foot tentent de comprendre quelque chose aux changements d'humeur du ciel, des hommes suent. Ils sont sur une pelouse de la Baumette, à Angers, et courent contre le temps, enfermés dans la guerre physico-psychologique que peut devenir le premier "Vameval" d'une saison. Non loin de son nouveau groupe, Gérald Baticle, arrivé en ville à la fin du mois de mai pour prendre la suite de Stéphane Moulin, est avec son staff. Il tourne et retourne les problématiques posées par son nouvel effectif. Une question est scotchée au centre de sa boîte crânienne : comment utiliser au mieux les qualités individuelles de ces types pour les faire briller collectivement ? Sous le soleil, Jimmy Cabot décide alors d'offrir une piste à son nouvel entraîneur en avalant comme un crocodile les paliers du test physique dans la roue du jeune Waniss Taïbi. Il s'arrête au vingt-et-unième., décrypte Baticle.Quelque temps après ce test brutal, Cabot, 27 ans, loué depuis le début de sa carrière pour sa capacité à dynamiter la moindre animation défensive adverse, se retrouve propulsé arrière droit au cours du premier match de préparation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com