Jimmy Briand et les Girondins arrachent une victoire inespérée contre Reims

Jimmy Briand a porté les Girondins face à Reims.

Bordeaux 3-2 Reims

Et soudain, Jimmy Briand est sorti de sa boîte.Plus titularisé depuis la 1journée et même absent de la feuille de match contre Nantes, il y a deux semaines (1-1), l'attaquant de 36 ans a été le grand artisan du succès de Bordeaux contre Reims, ce dimanche (3-2). Entré en jeu sous les sifflets du Matmut Atlantique (66), alors que son équipe était dans le dur et accusait un break de retard (0-2), l'avant-centre aquitain a d'abord vu Yacine Adli réduire l'écart du droit. Quatre minutes plus tard, l'ancien Rennais a trompé Predrag Rajković en reprenant de volée un centre à ras de terre de Samuel KaluEt ce n'était pas fini : au bout du temps additionnel, l'arbitre a désigné - après recours au VAR - le point de penalty suite à une main de Wout Faes dans la surface. Briand a pris ses responsabilités, a signé un doublé et, par la même occasion, a offert trois points bienvenus au FCGB. Ce dernier quart d'heure a donc été terrible pour les Rémois, qui avaient jusque-là réalisé un match tout à fait cohérent. Dangereux à plusieurs reprises en première période, Hugo Ekitike avait trouvé l'ouverture en fin de première période. Les visiteurs ont même cru avoir plié l'affaire lorsque le jeune Bradley Locko a mystifié Benoît Costil d'une lumineuse frappe du gauche. Mais ça, c'était avant le réveil bordelais...Grâce à ce premier succès à la maison, Bordeaux (16) passe devant sa victime du jour (17). Pas de quoi se…