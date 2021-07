Jill Scott, pour vous servir

Appelée pour disputer ses deuxièmes Jeux olympiques avec l'équipe britannique, Jill Scott prouve qu'elle reste un élément indispensable de sa sélection. Malgré son âge (34 ans), et en apportant son expérience ou ses blagues à deux balles.

Muscu en prison

La présence de Jill Scott dans le groupe britannique à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo a beaucoup fait parler, outre-Manche. Il faut dire qu'avec ses 34 piges, la milieu de terrain n'était pas forcément attendue au Japon alors que les jeunes pousses anglaises montent en puissance. Mais Hege Riise a fait le choix de la raison, et s'est vite rendu compte de l'importance de la joueuse d'Everton (151 sélections). Louée pour son excellent état d'esprit, Jill Scott a en effet su convaincre ses entraîneurs et ses coéquipières que malgré sa grande taille (1,81m) et sa maigre corpulence, elle est indispensable à l'équilibre de l'équipe.Pourtant, le chemin a été long pour la native de Sunderland, qui a longtemps hésité entre la course de fond et le ballon rond. Vainqueure du titre de cross-country des moins de 13 ans du nord de l'Angleterre et de la Junior Great North Run sous les couleurs des Sunderland Harriers, la jeune Jill excelle aussi en football avec les Boldon Girls. Après réflexion, elle choisit de performer sur les terrains de foot et fait partie de l'équipe universitaire de la fac de Sunderland où elle fait la connaissance de Carly Telford, sa colocataire de chambre et future coéquipière chez les Sunderland AFC Ladies et lesSes débuts dans le monde professionnel, Jill Scott le doit à Mo Marley, qui lui donne sa chance avec les U19 anglaises. Si sa grande taille est clairement un avantage, son déficit de musculature pose problème pour sa coach.explique Carly Telford.Jugée trop frêle, la joueuse se rend... en prison, pour acquérir davantage de masse musculaire.