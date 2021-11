Jeunes joueurs recherchent profs de tactique particuliers

Alors que la tactique est omniprésente sur les réseaux sociaux, les plateaux télé et les discussions, de plus en plus de joueurs professionnels et en formation prennent ce sujet à bras-le-corps. Pour combler certaines carences et progresser, certains se tournent vers des structures privées pour progresser tactiquement, comme Tacompo. Cette agence de conseil et d'optimisation de la performance a saisi un marché en plein essor. Son but est d'accompagner joueurs, coachs et dirigeants du football, à travers l'analyse vidéo individuelle.

" Ça m'a déjà aidé à progresser, surtout au niveau du placement sur le terrain. En fait, Benjamin identifie mes erreurs, et avec l'image et le texte où c'est expliqué, je comprends mieux. "Lucas*

Un moyen de passer un cap individuellement

Lucas*, 16 ans, évolue en U17 nationaux dans le centre de formation de l'un des plus grands – et des plus riches – clubs français. Tout porte à croire que ce jeune latéral droit qui se définit comme, est parfaitement accompagné dans sa progression par le club dont il porte les couleurs depuis l'été 2020. En réalité, pas totalement. Arrivé en tant que joueur de couloir à vocation offensive, Lucas a été replacé défenseur droit en début de saison. C'est le besoin d'adaptation à son nouveau poste qui l'a poussé, avec son agent, Mikel-Ange Ehueni, à se tourner vers Tacompo, une nouvelle agence de conseil en performance sportive., explique l'agent de Lucas.Début octobre, Benjamin Charier, le fondateur de l'agence, fournit alors un premier audit au joueur, via les vidéos des matchs qu'il récupère – difficilement dans les catégories jeunes – et décèle ses points forts et points faibles.