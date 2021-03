Jeu de main, jeu de Ligue 1

Ce week-end de Ligue 1 était finalement un week-end comme un autre qui s'est terminé par un débat autour de l'arbitrage. Et plus précisément sur un débat sur les mains dans la surface à la suite de la rencontre entre Marseille et Lyon (1-1). Alors qu'il existe une solution qui pourrait mettre tout le monde d'accord : le retour du coup franc indirect.

Rudi Garcia : "Je pensais qu'il y avait une règle"

Paquetá, la faute et le goût

C'est un débat sans fin comme le football sait si bien en proposer. Comme souvent, il concerne l'arbitrage. Et comme très souvent, la vidéo ne semble pas pouvoir le régler. Il n'y a rien à faire, les mains dans la surface sont un problème qui perdure et qui ne semble pas pouvoir être tranché. Il n'y a qu'à voir le dernier affrontement entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais (1-1) où un penalty a été sifflé en faveur des Phocéens sur une main de Lucas Paquetá consécutive à un boulet de canon de Pape Gueye, alors que les Rhodaniens, eux, n'ont pas eu cette chance sur un coude de Y?to Nagatomo quelques minutes plus tard. Et si les Lyonnais se sont offusqués de ces deux situations, il est difficile de leur donner tort. Mais il est aussi très difficile de leur donner raison tant cette règle des mains dans la surface est totalement incompréhensible.Quelques minutes après la rencontre, Rudi Garcia s'est montré agacé en conférence de presse au sujet de la main sifflée contre Lucas Paquetá :L'entraîneur lyonnais fait ici référence aux modifications de la loi 12 apportées en mars 2019 par l'IFAB (International Football Association Board) qui précise effectivement qu'. Ce qui est le cas sur l'action de Lucas Paquetá. Sauf que cette même loi précise aussi qu'. Ce qui est aussi le cas sur l'action du Brésilien. Mais aussi sur celle de Y?to Nagatomo.L'IFAB a beau essayer de modifier le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com