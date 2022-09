Jets privés et char à voile : Galtier et Mbappé n'ont rien compris

La séquence fait le tour d'Internet depuis ce lundi fin d'après-midi : on y voit Christophe Galtier et Kylian Mbappé, en conférence de presse d'avant-match entre le PSG et la Juventus, prendre à la légère et même à la rigolade une question sur la polémique engendrée par leur trajet en jet privé pour rejoindre Nantes le week-end dernier. Une incroyable erreur de communication.

Une polémique peut s'envoler plus vite qu'un jet privé. Lors de la conférence de presse d'avant-match entre le PSG et la Juventus Turin, Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont offert un drôle de sketch pas très marrant à l'assistance. On rembobine la polémique : comme les comptes des réseaux sociaux de joueurs ont horreur du vide, Marco Verratti poste une video de ses coéquipiers Marquinhos et Neymar dans le jet privé, donc, que les parisiens ont emprunté pour se rendre à Nantes. Les polémiques pouvant naitre sur n'importe quel terreau, que n'avait pas fait là le milieu italien… Ce lundi, un ponte de la SNCF, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, se fendait d'un tweet

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI . @PSG_inside , je re-re-renouvelle notre proposition d'offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ? ? https://t.co/FJCW6M7Mwe

— Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022Plusieurs lectures peuvent être adoptées. Soit l'on met en avant le caractère peut-être un poil démagogique de la démarche, qui vise à pointer une nouvelle fois du doigt les méchants footballeurs multimillionnaires qui en plus se permettent de bousiller la planète. Soit on envisage qu'il y a, malgré tout, derrière ce fait et cette sortie un réel sujet. Un sujet de société duquel les athlètes de haut niveau, les stars et les puissants, comme tout un chacun, ne sont pas dispensés. Factuellement, c'est vrai, Paris-Nantes peut se faired'après SNCF Connect (bon, ça ne compte sans doute pas le temps qu'il faut passer dans les méandres de l'application, c'est vrai). Ce qui ne parait pas insurmontable et ce qui est toujours plus agréable que quatre heures de car via l'A11 ou 77 heures de marche via la D26 d'après Google Maps. 2h11, c'est sans doute un peu plus… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com