information fournie par So Foot • 25/11/2021 à 06:00

Jet de projectile : les victimes racontent

Touché à la tête par une bouteille jetée des tribunes à Lyon dimanche soir, le capitaine marseillais Dimitri Payet a semblé atteint psychologiquement après cette agression. Étrangement, ce genre d'événements s'est tellement banalisé dans le sport ces dernières années que les autres victimes considèrent cette violence comme faisant partie intégrante du football.

Pierre Gibaud fusillé par une bière

Pendant que Smaïl Bouabdellah, Johan Micoud, David Astorga et Thibault Le Rol s'occupaient de meubler l'antenne de Prime Video pendant deux longues heures d'attente, Thierry Henry semblait être l'un des seuls à s'enquérir de l'état de santé de Dimitri Payet, dimanche dernier, lors de ce drôle de Lyon-Marseille. Si le poncif " le football est le grand perdant " a encore été balancé une bonne pelletée de fois (à raison) pour se joindre à l'indignation générale, la première victime dans cette affaire reste Dimitri Payet. Après quelques nouvelles finalement rassurantes le concernant, c'est surtout le traumatisme de cette agression qui a eu l'air de marquer le Marseillais. À tel point qu'il ne s'est pas rendu à l'entraînement le lendemain en fin de matinée. A-t-on vraiment envie de revenir sur le terrain après un tel épisode ?Pierre Gibaud, qui fait le bonheur des supporters havrais, a lui aussi été victime de la bêtise de certains spécimens. C'était le 2 octobre dernier, au stade Océane, pour la réception de Dijon comptant pour la 11journée de Ligue 2., se souvient le défenseur.Pendant l'euphorie collective, il estnet et se tord de douleur sur la pelouse. L'action n'est même pas passée à la télé et personne n'a vraiment vu ce qu'il s'était passé."vas-y relève-toi, pourquoi t'en rajoutes ?", raconte-t-il.Après Lire la suite de l'article sur SoFoot.com