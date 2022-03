Jerzy Dudek : "La Pologne a besoin que Lewandowski se montre à la hauteur"

Jerzy Dudek a beau aller sur ses 50 ans, l'ancien gardien a toujours le regard pétillant quand il s'agit de remettre les gants, comme samedi à Anfield, pour un match de charité opposant des légendes de Liverpool et de Barcelone, aux côtés de Steven Gerrard, Daniel Agger ou Rivaldo. Le public le lui a bien rendu en reprenant plusieurs fois son nom, preuve de l'amour inconditionnel éprouvé pour le héros de la finale d'Istanbul. Entretien avec un homme dont le swing et le déhanché risqueraient de vous surprendre.

Bien sûr, c'est toujours génial. J'ai attendu ce moment pendant trois ans. La dernière fois qu'on s'était tous retrouvés à Liverpool, c'était en 2019. C'est toujours un événement que nous attendons. Porter ce maillot est à chaque fois un grand honneur.C'est clair. L'atmosphère d'un vestiaire, les coéquipiers, ça manque. C'est super que l'on ait des matchs comme ça pour se retrouver et échanger ensemble. Il y a toujours un peu de nostalgie. Quand tu joues, tu ne réalises pas forcément à quel point c'est spécial. Tu t'en rends compte après avoir arrêté.Oui, il y a une vie après le football et elle est top. Je peux m'occuper de mes enfants. J'en ai trois, le plus âgé a 25 ans maintenant et je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec lui comme je jouais et que je voyageais beaucoup. Mais j'ai aussi deux petites filles, donc je suis leur chauffeur pour les emmener à l'école, et les ramener. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parfois, tu regardes aussi en arrière. J'ai passé pas mal de temps loin de la maison : cinq ans aux Pays-Bas, six à Liverpool, quatre à Madrid. Aujourd'hui, je vis à Cracovie et ça me plaît.C'est ça !Papa peut vous emmener à l'école, pas de problème, je vous attends à 8 heures ! C'est sympa, ça permet de discuter un peu.