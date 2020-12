Jerry Bengtson, le footballeur masqué

Pour se protéger contre la Covid-19, le monde entier porte un masque dès qu'il sort de chez lui. À quelques exceptions près comme la pratique du sport. Une exception que Jerry Bengtson - attaquant du CD Olimpia (Honduras) - n'a que faire puisqu'il dispute l'intégralité de ses entraînements et de ses matchs avec un masque sur le nez. Avec un sens du but intact. Et tant pis si les recommandations médicales ne lui donnent pas forcément raison.

Un manque désoxygénation évident

Durant toute sa carrière, Thierry Henry a entendu la même phrase à son sujet : "". Sous-entendu, "". Sauf que le principal intéressé a récemment eu l'occasion de rencontrer un attaquant qui porte véritablement le masque. Au sens littéral du terme. Ce buteur s'appelle Jerry Bengtson et joue au CD Olimpia au Honduras. Et comme depuis septembre et la reprise du football en Amérique centrale, celui qui a disputé un match de Coupe du monde face aux Bleus en 2014 est entré sur le terrain - pour éliminer l'Impact Montréal de Titi Henry en quart de finale de Ligue des champions de la CONCACAF - avec un masque chirurgical sur le visage. Un bout de tissu noir sur lequel sont floqués son numéro 27 et le logo du CD Olimpia que le seul joueur de foot professionnel à disputer ses rencontres masqué ne quitte jamais. Un choix que les médias locaux expliquent par le fait de vouloir protéger sa famille du coronavirus.Le monde entier a beau être masqué depuis bientôt un an, cette image de Jerry Bengtson a fait le tour du monde tant elle a surpris. Il faut dire que la pratique du sport est l'une des rares exceptions au port du masque, d'où la nouvelle passion débordante des Français(es) pour la course à pied. Pourtant, d'un point de vue de la réglementation, rien interdit l'attaquant hondurien de 33 ans d'arborer son masque. C'est en tout cas ce que dit le point 4 de la Loi 4 des lois du jeu de la FIFA qui indique noir sur blanc que "". Alors si les masques en plastique thermo-moulable sont autorisés après une opération du nez - coucou Lucas Digne - il n'y a aucune raison que celui en tissu de Jerry Bengtson soit interdit.