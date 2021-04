Jérôme Hergault : "À Luzenac, j'étais le ravitailleur de bières ! "

À 34 ans et 322 jours, le latéral lorientais est devenu le joueur français le plus âgé à inscrire son premier but en Ligue 1. C'était le 21 février 2021 face au LOSC, trois mois après avoir disputé ses premières minutes parmi l'élite, déjà face à cette même équipe lilloise. Entretien avec ce titulaire d'un master en droit de la santé, qui revient sur son parcours pittoresque dans lequel l'humain et le houblon ont toute leur place. À l'inverse de la cupidité, ou de la sieste.

"Certains ont tout un rituel qui va avec le match. Moi, je n'ai pas besoin d'une routine."

"Si je devais donner un conseil à un jeune, je lui dirais de ne pas lâcher

Malheureusement, je ne crois pas. Je suis au max, mais c'est déjà bien. Je suis content d'avoir commencé en bas de l'échelle et de finir au plus haut niveau, le sens inverse est plus fréquent.Réfléchir aide beaucoup, je ne joue pas de la même façon selon les joueurs que j'affronte. En Ligue 1, tout va plus vite dans la zone de vérité, donc il ne faut pas faire d'erreurs de relance. En Ligue 2, il faut être prêt aux duels. Je trouve qu'en identifiant à chaque fois les caractéristiques intrinsèques à chaque niveau, c'est plus facile. Puis sur le terrain, je ne me pose pas beaucoup de questions et je ne pars pas avec un sentiment d'infériorité.C'est ce qui est marrant : d'un côté, je suis impressionné par la vitesse de Mbappé ou la technique de Neymar, mais de l'autre, je dois quand même leur rentrer dedans.Battre le PSG de l'ère qatarie, c'est forcément un beau souvenir. Dans une carrière, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, c'est l'avantage de commencer sur le tard.