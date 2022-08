Jérôme Champagne : "Les égos et la jalousie ont pris le dessus"

Figure du Clermont Foot depuis le rachat du club par Ahmet Schaefer en 2019, Jérôme Champagne aurait quitté ses fonctions de conseiller du président d'après un communiqué officiel publié en début de semaine. Un point de vue que ne partage pas du tout le principal concerné. Selon lui, il aurait tout simplement été chassé du club. L'ancien membre de la FIFA présente sa version des faits.

Le communiqué est totalement mensonger. On ne quitte pas son enfant. Le Clermont Foot est un projet qu'on a monté à trois : Ahmet Schaefer, Yannick Flavien et moi-même. J'ai une carrière assez longue, dans la diplomatie, à la FIFA, avec des projets passionnants au Kosovo, en Palestine, à Chypre… Mais Clermont a été la plus belle expérience professionnelle de ma vie. En collaboration avec d'autres, j'ai pu mettre en place ce que je pense être un club de foot, avec un mode de fonctionnement horizontal où la priorité est le sportif, mais pas que. Clermont est désormais un club impliqué dans son territoire alors que la ville est plutôt marquée rugby avec l'ASM. On voulait faire du Clermont Foot une entité qui assume ses responsabilités sociales et sociétales. On a énormément travaillé en collaboration avec les quartiers autour du stade Gabriel Montpied pour tenter d'insérer le club dans le tissu social local. Cela correspond à une philosophie que je défends. Je n'aurais jamais quitté Clermont.Il y eu deux moments cruciaux. D'abord début avril, Ahmet Schaefer nous a annoncé qu'il voulait remodeler la cellule de recrutement française qui fait pourtant un travail magnifique avec Philippe Vaugeois. On s'y est opposé avec Yannick Flavien. Ensuite, il y a eu le transfert de Cédric Hountondji cet été. On lui avait promis un bon de sortie en cas d'offre intéressante. Mais pas à Angers, pas chez un concurrent direct alors qu'il y a quatre descentes cette saison. D'autant que le joueur vaut bien plus que les deux millions pour lesquels il a été bradé. Je dirais que les liens se sont sûrement distendus petit à petit. En fin de saison dernière, on a enchaîné une séquence décisive avec Metz, Troyes et Montpellier à domicile un peu plus tard. Il fallait vraiment gagner pour se maintenir, mais Schaefer n'est pas venu…