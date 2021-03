Jérémy Posteraro : "Putain, c'était l'OM quand même !"

Inconnu du grand public il y a moins de 24h, Jérémy Posteraro a enfilé le costume de héros dimanche soir face à l'Olympique de Marseille. Le bilan de son match ? Un coup franc magique et une passe décisive, histoire de souffler comme il se doit sa trentième bougie et qualifier du même coup son club du Canet-en-Roussillon (N2) pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Entretien avec le Juninho de 2021, fervent supporter... de l'OM.

"Je m'essaie un peu de temps en temps à l'entraînement. Parfois, ça termine dans les nuages..."

OH LA MERVEILLE !!! L'OM concède l'ouverture du score contre Canet sur un chef-d'oeuvre de coup franc signé Posteraro Suivez #CRFCOM en exclusivité sur Eurosport 2 et https://t.co/7qbNJch1A0

On commence tout juste à réaliser l'exploit qu'on vient de faire. Gagner contre l'Olympique de Marseille, c'est fou. On a tout donné, on a été récompensés de notre bon match. Sur le coup, on n'a pas trop su ce qui nous arrivait, surtout qu'il n'y avait pas la ferveur qu'on avait pu connaître contre Caen () ou Monaco () quand le stade était plein. Du coup, même si c'est quelque chose d'exceptionnel, on a simplement fêté ça entre nous, avec le président, en comité très restreint quoi...Pas vraiment, surtout que d'habitude c'est plutôt notre attaquant Raphaël Pioton qui les tire. Mais bon, là de loin, je l'ai bien senti... Je m'essaie un peu de temps en temps à l'entraînement. Parfois, ça termine dans les nuages, et parfois au fond comme hier avec un peu de chance.Au début, je n'y croyais pas trop. Mais très vite, j'ai ressenti beaucoup d'émotion pour le peuple catalan, pour ma famille. J'ai voulu directement aller fêter ça avec mes coéquipiers, surtout que certains n'ont pas pu être sur la feuille de match. Il fallait célébrer ça ensemble.